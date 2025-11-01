Я нашел ошибку
Главные новости:
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства

1 ноября 2025 17:30
214
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.

В субботу, 1 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Были рассмотрены ключевые результаты реализации национальных проектов в регионе за период с начала года, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, результаты отработки предыдущих обращений граждан и ряд жалоб, поступивших на этой неделе.

Также состоялось заседание правительства Самарской области, на котором был утвержден отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2025 года.

О работе по нацпроектам доложил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк. В регионе реализуются 42 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. В 2025 году на них предусмотрено 27,7 млрд рублей, из них более половины (15,5 млрд) рублей региону удалось привлечь из федерального бюджета и Фонда развития территорий. Из 158 объектов капитального строительства введен 91 объект.

В ходе совещания обсудили ситуацию по отдельным объектам и направлениям, которые находятся в зоне риска. Это, в частности, строительство поликлиники в Кинеле, где техническая готовность сейчас 60%. Открыть объект планируется в середине мая 2026 года. Глава региона отметил, что поликлиника в работе не первый год, ранее проектирование было выполнено с существенными нарушениями. «Сроки не должны идти в ущерб качеству объекта. Оборудование, которое туда закупается, должно быть министерством здравоохранения верифицировано как самое современное, достаточное не для разового запуска, а для полноценной работы. То же самое касается мебели, входных групп, маршрутизации, внедрения систем электронной записи, в целом цифровизации медицинских услуг. Завершайте. Все необходимые документы по нарушениям передавайте в правоохранительные органы. Объект должен быть запущен так, как он был задуман», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Требует особого контроля еще один объект — реконструкция и оснащение пансионата на 8 просеке в Самаре. «Мы строим не в ущерб качеству. Мы не гонимся за конкретной датой. Мы гонимся за качеством для наших жителей. А те, кто допустил халатность и нарушения в работе, будут обязательно привлечены к соответствующей ответственности», — добавил глава региона.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артуру Абдрашитову было дано поручение утвердить и представить через месяц на заседании правительства два ведомственных документа: план размещения объектов весогабаритного контроля и план размещения объектов видеонаблюдения.

Кроме того, губернатор обозначил врио министра необходимость ремонта изношенного моста в Похвистнево, где образовалась сквозная дыра. «Мы выделим средства на этот объект, как только будет готова качественная проектно-сметная документация», — сказал он. По поручению главы региона Артур Абдрашитов с совещания выехал на объект.

Также участники обсудили ряд результатов реализации нацпроектов в зоне риска.

«Мы ошибки прошлого все устраним. Если на их устранение потребуется время, чтобы построить качественные объекты, а не то, что потом придется закрывать, ремонтировать, мы это время выдержим. Потратим его на качественную оценку готовности объектов, вдумчивое перепроектирование, не заходящее за рамка разумного, на качественный подбор подрядчиков, не аффилированных с кем-то, а тех, кто будет качественно ремонтировать и строить, будем перед жителями в этом плане абсолютно честны, создавая, ремонтируя объекты, необходимые для жизнеобеспечения нашего региона», — заключил Вячеслав Федорищев.

Обсуждая трудовую адаптацию вернувшихся участников СВО, глава региона отметил, что это важный и чувствительный вопрос для каждого муниципального образования. О ситуации по этому направлению доложила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. По ее словам, работа строится во взаимодействии с филиалом госфонда «Защитники Отечества» и ассоциацией ветеранов СВО. Трудоустроены более 81% от общей численности возвратившихся. При этом есть те, кто работает, но официально не трудоустроен.  Губернатор поручил всем главам муниципальных образований обратить серьезное внимание на этот аспект и вместе с правоохранительными органами провести беседу с такими работодателями. Исчерпывающие доклады по поводу неофициальной занятости на своих территориях главы должны представить Вячеславу Федорищеву к 15 ноября. Кроме того, до конца года во всех муниципальных образованиях региона должна быть завершена работа по созданию центров «Сердце воина», специализация которых – это оказание психологической помощи участникам СВО и их семьям и трудоустройство.

Традиционно во время оперативного совещания губернатор оценил проведенные работы по обращениям граждан, высказал замечания и дал соответствующие поручения. Также Вячеслав Федорищев озвучил несколько обращений, которые поступили ему через мессенджер MAX, их также рассмотрели в ходе совещания.

«Сейчас система обратной связи перенастраивается. Я ввел практику личного общения с жителями, уже предметного, через мессенджер MAX. Она себя показывает с очень хорошей стороны. Сейчас в день приходит порядка 170 сообщений. Удобнее и эффективнее работают текстовые сообщения, потому что мы сразу же берем их работу, отрабатываем. Все министры получают от меня лично те сообщения, которые непосредственно их касаются. Поэтому практику эту нужно расширять», — подчеркнул губернатор. Он поручил ответственным сотрудникам с 7 ноября опубликовать номера своих телефонов в своих MAX-каналах. «Уверен, что, когда мы так сделаем, мы получим еще большее количество обращений, что позволит нам быть точнее в своей работе», — отметил Вячеслав Федорищев.

В рамках повестки заседания правительства Самарской области, прошедшего сразу после оперативного совещания, главным стало утверждение отчета об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2025 года. Доклад представила заместитель председателя правительства – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. В целях более подробного разъяснения параметров бюджета для жителей региона губернатор поручил руководителям министерства финансов и министерства экономического развития и инвестиций провести пресс-конференцию. Она состоится в среду, 5 ноября.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

