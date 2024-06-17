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Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ

17 июня 2024 13:12
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Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ

Об этом говорится в телеграме врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 

"Первое - по школам, которые строятся в соответствии с концессионным соглашением. Их у нас 5. Вопросы есть, их немало. В связи с этим приняли решения: 

Увеличить мощности нескольких школ. Вместо зданий на 400-500 учеников - большие корпуса на 1500 и более школьников. Это позвонил закрыть существующих дефицит мест в конкретных районах. 

Поменяем поход и по срокам. Не будем устанавливать нереальные сроки, которые потом придется нарушать. Исходим из объективных данных, которая показывает экспертиза, стройконтроль, не подгоняя результаты «под ответ в конце учебника». 

Застройщикам будем предлагать больше участвовать в создании социальной инфраструктуры - такой запрос, кстати, есть и от них самих. 

Усилим координацию между правительством региона и муниципалитетами. Перезапустим работу Градостроительного совета. На нем городские власти будут вносить на рассмотрение, проработку и согласование все решения, связанные с застройкой территорий. Принятие решения - за субъектом. Первый совет проведем в течение месяца.

Вторая встреча - по студенческому кампусу, который создается в районе стадиона «Солидарность Самара Арена».
Объект важнейший. В перспективе он должен стать наукоградом, объединить всю мощь наших университетов, научной школы, предприятий, дать возможности роста молодым ученым со всей страны.

Такой крупный проект нуждается в особом внимании. Но не только он. Поэтому в этом направлении тоже приняты решения:

В течение ближайших нескольких месяцев в правительстве будет образовано Министерство науки и высшего образования. Это будет прямой контрагент федерального министерства. Там будут управленчески объединены все процессы, связанные с развитием вузов, инновационной и научной среды.  
В ближайшее время разработаем масштабную региональную программу «Доктор наук». Она объединит все меры поддержки ученых - от старших классов школы и далее на всем жизненном пути. Цель программы - в течение ближайших лет создать такую систему мотивации и возможностей, чтобы наши ребята стремились реализоваться в науке и добивались успеха.
И третье - инфраструктура. Будем обязательно привлекать к созданию и строительству кампуса индустриальных партнеров. Сейчас в проекте - только государственные и концессионные средства. Считаю, так быть не должно. Важно, чтобы наши крупнейшие компании участвовали в проекте, в том числе, и рублем. А мы будем готовить специалистов под запросы конкретных предприятий. 

Раз в две недели под моим руководством будем проводить штаб по созданию кампуса. Всю проблематику - беру на личный контроль.

Продолжаем работу", - сообщает врио Главы Самарской области.

Фото: Кремлин.ру

Теги: В центре внимания

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