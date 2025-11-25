Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО

83

Сегодня, 25 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. Мероприятие, посвященное 35-летию образования Федеральной налоговой службы России, прошло на площадке ДК им. А.С. Пушкина.

В своем выступлении глава региона отметил историческую преемственность налоговой службы, истоки которой уходят в 1573 год, когда впервые в царской России был создан орган, объединивший под своим управлением сбор основных государственных доходов.

Поздравляя работников и ветеранов с профессиональным праздником, он отметил, что на протяжении всех этапов развития государства главной задачей службы является обеспечение суверенности и стабильности страны.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность которого подтверждается практическими результатами буквально по каждому направлению.

«От результатов вашей деятельности зависит поступление более 90% доходов в бюджеты всех уровней. Эти средства являются основой для устойчивого социально-экономического развития Самарской области и всей страны», – сказал глава региона.

Было отмечено, что объем поступлений в бюджетную систему РФ в 2024 году составил более 1 трлн рублей. По словам Вячеслава Федорищева, это характеризует Самарскую область как регион, который вносит весомый вклад в развитие страны по многим направлениям.

В настоящее время в налоговых органах Самарской области трудятся более двух тысяч сотрудников. Важным в их деятельности, по мнению главы региона, является преемственность поколений, наставничество.

«Вы настоящие профессионалы, люди ответственные, компетентные, достойно продолжаете дело своих предшественников, сохраняя лучшие традиции службы, – отметил губернатор. – Спасибо ветеранам налоговой службы, которые продолжают оставаться примером для молодых специалистов. Конечно же, продолжение такого наставничества является залогом дальнейшего развития налоговой службы».

Помимо профессионализма сотрудников УФНС России по Самарской области и территориальных налоговых органов региона на заседании коллегии была отмечена их высокая социальная активность, участие в различных общественных инициативах, в числе которых спортивные мероприятия, волонтерская деятельность и др.

Так, например, в рамках грантовых проектов «Папа дома, СемьяZ и «Патриот» образована волонтерская группа «СВОихНеБросаем». За свою деятельность она получила множество различных наград, а также была удостоена премии ФНС России в номинации «Герои нашего времени».

Глава региона в своем выступлении также акцентировал внимание на системной работе по поддержке участников СВО и их семей. Представители волонтерской группы не один раз доставляли гуманитарную помощь в зону специальной военной операции: отправлено 15 таких гуманитарных конвоев.

«Отдельные слова признательности вам за поддержку участников специальной военной операции и их близких, отправку гуманитарных грузов, помощь новым территориям, разноплановую волонтерскую деятельность, организацию патриотических мероприятий», – сказал Вячеслав Федорищев, подчеркнув весомый вклад налоговиков в общее дело.

На заседании коллегии также с приветственным словом к участникам обратились главный федеральный инспектор по Самарской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, заместитель председателя Правительства Самарской области – министр финансов Ольга Собещанская. С докладом выступил руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев.

В ходе заседания коллегии состоялось вручение заслуженных наград лучшим сотрудникам налоговой службы.

