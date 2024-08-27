Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из автомобилей для оказания неотложной помощи передан во врачебную амбулаторию села Тимашево.
За последние три года автопарк Кинель-Черкасской ЦРБ пополнили 14 автомобилей
Майор полиции незамедлительно принял меры к задержанию злоумышленника. После непродолжительной погони, подозреваемый был задержан.
В Новокуйбышевске мужчина попытался скрыться не оплатив в магазине товар 
На местах происшествий работали пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда № 41.
Сразу два ДТП сегодня произошли в Красноярском районе
Сотрудник ГАИ побеседовал с ребятами о безопасности на дорогах, разобрал основные причины ДТП с участием несовершеннолетних и повторил основные требования правил для пешеходов.
Самарские полицейские и общественник к началу нового учебного года проводят для ребят познавательные встречи
Любой желающий может позвонить по телефону и получить грамотный ответ на вопросы, касающиеся фиксации нарушений правил дорожного движения.
28 августа начальник ЦАФАП ГУ МВД Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову.
Вячеслав Федорищев поручил устранить проблемы с затянувшимся капремонтом многоквартирного дома в Самаре
Всего в этом году энергетики выполнят замену свыше 29 км теплосетей на 27 участках в областной столице.
«Т Плюс» завершила замену участка теплосети по ул. Блюхера
Песков отметил, что ситуация осложнена тем, что у Дурова есть французское гражданство.
Москва готова оказывать помощь задержанному во Франции Павлу Дурову
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.77
0.17
EUR 102.49
0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция научного сотрудника музея "Заварка" Олега Баулина по выставке «Было/Не было»
Самарцев приглашают на музыкальный вечер, посвященный 210 –летию К.К. Грота
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев поручил устранить проблемы с затянувшимся капремонтом многоквартирного дома в Самаре

27 августа 2024 15:08
131
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову. Предметом встречи стало ее обращение к главе региона за помощью в решении проблемы с капитальным ремонтом многоквартирного дома по улице Фрунзе, 146 в г.о. Самара.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны в данном здании жил и работал выдающийся композитор XX века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Именно в нем в 1942 году он завершил работу над легендарной Седьмой (Ленинградской) симфонией, которая впервые была исполнена в Куйбышеве (ныне Самара) и стала гимном жизни, побуждающим людей верить в себя, свой народ и неотвратимую победу.

Как рассказала председатель ветеранской организации при ТОС № 5, в доме, где она живет, капитальный ремонт длится уже семь лет. При этом у жильцов есть серьезные нарекания по качеству проводимых работ: практически в каждой квартире возникают проблемы.

«Заливало с пятого по первый этаж, – поделилась Галина Шахова. – Буквально четыре раза подряд лопнула батарея во втором подъезде, и со второго этажа на улицу рекой текла вода, потому что это случилось ночью. В этом же подъезде на пятом этаже прорвало отопительный радиатор, который они поставили. И так в каждом подъезде».

Также Галина Шахова рассказала, что недавно жильцам сообщили о завершении капитального ремонта, оставив их с неразрешенными проблемами.

Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Георгий Выводцев пояснил: до сих пор работы по контракту, заключенному с ООО «Репер» в 2017 году, не приняты. Кроме того, в адрес подрядчика выставлено девять претензий.

Руководитель области отметил: претензионная работа должным образом не проведена.

«Люди страдают в каждом подъезде», – подчеркнул Вячеслав Федорищев. Глава региона поручил руководителю областного Фонда капитального ремонта выехать на место вместе с подрядчиком и профильными службами, чтобы внимательно изучить все указанные замечания и устранить их в кратчайшие сроки.

«Если подрядчик недобросовестный и не выполняет те обязательства, которые он на себя берет, особенно в рамках взаимодействия с фондом, с бюджетными деньгами, не стесняемся обращаться в правоохранительные органы», – сказал глава 63-го региона.

Георгий Выводцев заверил, что до конца августа текущего года подрядчик обязуется устранить замечания. После этого будет назначен комиссионной осмотр выполненных работ.

В ходе диалога Галина Шахова отметила, что это не единственный вопрос, в решении которого помогает руководитель области. Председатель ветеранской организации при ТОС № 5 поделилась, что в начале июня ей стало известно о кадровой проблеме, вызванной низким уровнем заработной платы социальных работников Самарского центра соцобслуживания, которые обслуживают пожилых людей и инвалидов на дому.

К решению вопроса подключился глава региона. В результате были изменены подходы к заработной плате соцработников, а их оплата труда возросла на 15%.

Также на встрече Галина Шахова рассказала Вячеславу Федорищеву о своей общественной деятельности: 25 лет она занимается ветеранами Великой Отечественной войны, а на протяжении 15 лет ведет активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и реализует свои авторские проекты. Среди них – «Война глазами правнуков и праправнуков» и «Подвиги героев».

Напомним, пункты приема обращений в адрес главы региона, куда жители могут обратиться со своими проблемами, работают в каждом муниципальном образовании. Список размещен на сайте областного Правительства.

Также в Самарской области начала работу «Горячая линия» по обращениям граждан. Теперь жители региона могут высказать свое мнение, проинформировать о проблеме или внести предложение, позвонив по телефону 8 800 707 61 23.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три смены.
24 августа 2024, 14:32
Благоустройство парка Металлургов, строительство школ и работа общественного транспорта: Вячеслав Федорищев встретился с работниками Самарского металлургического завода
В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три... Экономика
2427
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024, 17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия. Общество
946
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024, 11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений. Общество
991
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову.
27 августа 2024  15:08
Вячеслав Федорищев поручил устранить проблемы с затянувшимся капремонтом многоквартирного дома в Самаре
126
В Самарской области многодетные семьи получают новую меру социальной поддержки для школьников
27 августа 2024  13:57
В Самарской области многодетные семьи получают новую меру социальной поддержки для школьников
148
В Самаре на Чернореченской и еще ряде улиц на два дня отключат холодную воду
27 августа 2024  11:35
В Самаре на Чернореченской и еще ряде улиц на два дня отключат холодную воду
402
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
26 августа 2024  14:02
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
1124
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
26 августа 2024  11:50
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
1152
Весь список