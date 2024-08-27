Вячеслав Федорищев поручил устранить проблемы с затянувшимся капремонтом многоквартирного дома в Самаре

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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову. Предметом встречи стало ее обращение к главе региона за помощью в решении проблемы с капитальным ремонтом многоквартирного дома по улице Фрунзе, 146 в г.о. Самара.



Отметим, в годы Великой Отечественной войны в данном здании жил и работал выдающийся композитор XX века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Именно в нем в 1942 году он завершил работу над легендарной Седьмой (Ленинградской) симфонией, которая впервые была исполнена в Куйбышеве (ныне Самара) и стала гимном жизни, побуждающим людей верить в себя, свой народ и неотвратимую победу.

Как рассказала председатель ветеранской организации при ТОС № 5, в доме, где она живет, капитальный ремонт длится уже семь лет. При этом у жильцов есть серьезные нарекания по качеству проводимых работ: практически в каждой квартире возникают проблемы.

«Заливало с пятого по первый этаж, – поделилась Галина Шахова. – Буквально четыре раза подряд лопнула батарея во втором подъезде, и со второго этажа на улицу рекой текла вода, потому что это случилось ночью. В этом же подъезде на пятом этаже прорвало отопительный радиатор, который они поставили. И так в каждом подъезде».

Также Галина Шахова рассказала, что недавно жильцам сообщили о завершении капитального ремонта, оставив их с неразрешенными проблемами.



Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Георгий Выводцев пояснил: до сих пор работы по контракту, заключенному с ООО «Репер» в 2017 году, не приняты. Кроме того, в адрес подрядчика выставлено девять претензий.

Руководитель области отметил: претензионная работа должным образом не проведена.

«Люди страдают в каждом подъезде», – подчеркнул Вячеслав Федорищев. Глава региона поручил руководителю областного Фонда капитального ремонта выехать на место вместе с подрядчиком и профильными службами, чтобы внимательно изучить все указанные замечания и устранить их в кратчайшие сроки.



«Если подрядчик недобросовестный и не выполняет те обязательства, которые он на себя берет, особенно в рамках взаимодействия с фондом, с бюджетными деньгами, не стесняемся обращаться в правоохранительные органы», – сказал глава 63-го региона.

Георгий Выводцев заверил, что до конца августа текущего года подрядчик обязуется устранить замечания. После этого будет назначен комиссионной осмотр выполненных работ.

В ходе диалога Галина Шахова отметила, что это не единственный вопрос, в решении которого помогает руководитель области. Председатель ветеранской организации при ТОС № 5 поделилась, что в начале июня ей стало известно о кадровой проблеме, вызванной низким уровнем заработной платы социальных работников Самарского центра соцобслуживания, которые обслуживают пожилых людей и инвалидов на дому.



К решению вопроса подключился глава региона. В результате были изменены подходы к заработной плате соцработников, а их оплата труда возросла на 15%.



Также на встрече Галина Шахова рассказала Вячеславу Федорищеву о своей общественной деятельности: 25 лет она занимается ветеранами Великой Отечественной войны, а на протяжении 15 лет ведет активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и реализует свои авторские проекты. Среди них – «Война глазами правнуков и праправнуков» и «Подвиги героев».



Напомним, пункты приема обращений в адрес главы региона, куда жители могут обратиться со своими проблемами, работают в каждом муниципальном образовании. Список размещен на сайте областного Правительства.



Также в Самарской области начала работу «Горячая линия» по обращениям граждан. Теперь жители региона могут высказать свое мнение, проинформировать о проблеме или внести предложение, позвонив по телефону 8 800 707 61 23.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области