Вячеслав Федорищев: "Поможем жителям решить проблему с земельными участками в Кинеле"

19 октября 2025 16:18
198
Этот вопрос поднимался в пятницу во время встречи губернатора с жителями в Кинеле.

Этот вопрос поднимался в пятницу во время встречи губернатора с жителями в Кинеле. Сегодня вместе с руководителями администрации Кинеля и областного правительства обсуждение вопроса продолжилось.

"Они купили или получили их на территории, прилегающей к воинской части. В августе 2023 года Минобороны законно внесло в ЕГРН сведения об установлении границ запретной зоны. В ней оказались 469 объектов недвижимости, включая 248 участков ИЖС. В том числе 131 участок был предоставлен администрацией Кинеля с 2020 по 2023 годы льготным категориям граждан, включая многодетные семьи. В сложившейся ситуации жители прошли различные инстанции. Многие потеряли надежду, что получат поддержку.

В пятницу во время моей встречи с жителями в поселке Кинельский вопрос был поднят. Пригласил активную группу на отдельную встречу. Сегодня вместе с руководителями администрации Кинеля и областного правительства разбирались. Вопрос крайне непростой, но людям обязательно поможем.

Предложили компенсацию (включая за постройки) или земельные участки в другом месте, которое устроит людей. Поручил коллегам отработать проблему с каждым собственником, найти и согласовать удобный вариант.

Нюансов много, не везде можно применять общий подход. Будем работать в правовом поле. Внесем изменения в региональное законодательство, чтобы можно было повторно на льготных условиях подключить коммуникации. При необходимости окажем людям юридическое сопровождение.

С жителями договорились встретиться еще раз через месяц", - рассказал глава региона.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Самара

