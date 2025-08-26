Я нашел ошибку
После ЧП люди были вынуждены переехать в другое жилье, в котором очень мало места и нет газа.
Вячеслав Федорищев помог многодетной семье, у которой сгорел дом
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Вячеслав Федорищев помог многодетной семье, у которой сгорел дом

26 августа 2025 21:25
65
После ЧП люди были вынуждены переехать в другое жилье, в котором очень мало места и нет газа.

В Октябрьске многодетная семья из-за пожара осталась без своего дома. После ЧП люди были вынуждены переехать в другое жилье, в котором очень мало места и нет газа. В семье 10 детей, 8 из них - несовершеннолетние, самому младшему ребенку всего два года. И все это накануне нового учебного года. Соседи многодетной семьи обратились за помощью к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, написав о случившемся главе региона в социальные сети.

Губернатор Самарской области на сообщение отреагировал и принял решение помочь многодетной семье.

- Не смог остаться равнодушным к беде людей. Большая и дружная семья, замечательные родители и дети. Поручил коллегам проработать все возможности поддержки. Первоочередная помощь уже оказана, - сообщил Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях. - Скоро семья получит единовременную материальную помощь на решение текущих жизненных вопросов. Поставил задачу заместителю председателя правительства Регине Воробьевой лично контролировать ситуацию и быть на связи с семьей.

Дополнительно Вячеслав Федорищев принял решение о том, что из резервного фонда на помощь семье будет выделен 1 млн рублей. Кроме того, по поручению главы региона специалисты оценят причиненный пожаром ущерб и стоимость восстановительных работ. Исходя из полученной оценки, будут приниматься дальнейшие действия.

- Семью один на один с бедой не оставим! - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Источник: СОВА

 

 Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты

