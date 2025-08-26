Вячеслав Федорищев помог многодетной семье, у которой сгорел дом

65

В Октябрьске многодетная семья из-за пожара осталась без своего дома. После ЧП люди были вынуждены переехать в другое жилье, в котором очень мало места и нет газа. В семье 10 детей, 8 из них - несовершеннолетние, самому младшему ребенку всего два года. И все это накануне нового учебного года. Соседи многодетной семьи обратились за помощью к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, написав о случившемся главе региона в социальные сети.

Губернатор Самарской области на сообщение отреагировал и принял решение помочь многодетной семье.

- Не смог остаться равнодушным к беде людей. Большая и дружная семья, замечательные родители и дети. Поручил коллегам проработать все возможности поддержки. Первоочередная помощь уже оказана, - сообщил Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях. - Скоро семья получит единовременную материальную помощь на решение текущих жизненных вопросов. Поставил задачу заместителю председателя правительства Регине Воробьевой лично контролировать ситуацию и быть на связи с семьей.

Дополнительно Вячеслав Федорищев принял решение о том, что из резервного фонда на помощь семье будет выделен 1 млн рублей. Кроме того, по поручению главы региона специалисты оценят причиненный пожаром ущерб и стоимость восстановительных работ. Исходя из полученной оценки, будут приниматься дальнейшие действия.

- Семью один на один с бедой не оставим! - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба правительства Самарской области