Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы

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Сегодня на 46-м заседании Самарской Губернской Думы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднял одну из важнейших тем – вопрос миграционной политики. Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.

«Об этом все написали в контексте вопроса, который мы часто с вами обсуждаем — нашей миграционной политики. У нас с вами предстоит много работы. Мы обращали внимание за последние полгода на инциденты, которые происходили. Всегда хочется корректности формулировок. И здесь важно избежать спекуляции на межнациональных конфликтах. А вот системная планомерная работа по наведению порядка – это то, что мы с вами должны обеспечивать, каждый на своем участке работы. Давайте вместе с учетом вчерашнего инцидента подготовим нашу законодательную инициативу Самарской областной Думы и Правительства Самарской области на федеральный уровень. Я думаю, каждый из нас знает предмет, получает информацию от жителей. Давайте обобщим и не будем стесняться выйти с инициативой федеральной. Рабочую группу возглавит Фетисов Александр Борисович. Мы должны очень четко интересы своего региона отстаивать, особенно в предмете, который касается безопасности», — сказал руководитель области.

Вячеслав Федорищев поставил задачу Геннадию Котельникову также курировать эту работу. Через неделю запланирована совместная рабочая встреча членов Правительства, различных ведомств, депутатов Самарской Губернской Думы с главой региона по вопросам миграционной политики. До этого времени необходимо подготовить предложения по решению накопившихся проблем.

«Я на постоянной связи с правоохранительными органами, с руководителем управления МВД — ситуацию обсуждали. У нас совместная позиция, она очень простая. Мы последовательно выступали и выступаем за безопасность региона. Там, где мы видим концентрацию негатива, мы подходим системно и с этим негативом боремся. Вот здесь, с начальником управления, позиция у нас единая», — подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области