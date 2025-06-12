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Вячеслав Федорищев передал военным крупную партию помощи

12 июня 2025 15:43
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"Это та помощь, которую мы оказываем систематически. Каждая партия формируется на основе заявок командиров" - отметил Вячеслав Федорищев.

12 июня передали нашей 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и подразделениям Росгвардии крупную партию помощи, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Для росгвардейцев передали 250 комплектов современной экипировки. Обмундирование создано с применением новейших материалов. Оно защитит бойцов в любых климатических условиях при выполнении задач в зоне СВО.

Военным передали технические средства – дроны, в т.ч. ударные БПЛА, дополнительные комплектующие к ним и системы РЭБ.

"Это та помощь, которую мы оказываем систематически. Каждая партия формируется на основе заявок командиров" - отметил Вячеслав Федорищев.

"Техника и имущество уже сегодня отправится напрямую к нашим ребятам. Это вклад тыла в общую Победу. Горжусь, что Самарская область делает все возможное для поддержки армии и безопасности страны", - подчеркнул губернатор.

 

 Фото: Fedorischev63

Теги: Самара

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