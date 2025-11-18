Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области

18 ноября 2025 17:17
145
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.

Во вторник, 18 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды Самарской области жителям, которые добились высоких результатов в трудовой деятельности и посвятили себя служению обществу.

«Здесь собрались представители очень разных профессий. Это, конечно же, и представители Вооруженных Сил РФ, строительного корпуса, врачебного, разных общественных направлений – люди, которые десятилетиями доказывали, что такое быть настоящим патриотом, настоящим гражданином нашей великой страны, нашего родного края. Для меня действительно очень почетно сегодня отметить тех, не просто десятилетиями трудился, но и обеспечивал Самарской области — не словом, а делом — репутацию по-настоящему передового региона», — обратился губернатор к участникам церемонии.

Знак отличия «За заслуги перед Самарской областью» вручен ветерану строительной отрасли Самарской области Виталию Симонову. Почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» получила первый заместитель директора организации деятельности дополнительного профессионального образования «Центр развития» г.о. Самара Наталья Толстых.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» отмечены член президиума Сызранской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вадим Алексеев, заместитель председателя комитета Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Геннадий Гущин, специалист по работе с почетными гражданами Самарской области и семьями Героев РФ Ирина Орлова, председатель Регионального совета Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Самарской области Евгений Ривкинд, главный научный сотрудник лаборатории мониторинга водных объектов Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук — филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук Владимир Селезнев, почетный гражданин г.о. Отрадный Владимир Столяров.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» вручен заместителю председателя общественной организации ветеранов военнослужащих (в запасе и отставке) и выпускников Военного учебного центра при Тольяттинском государственном университете Владимиру Цветкову.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» награждены председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество» Борис Ардалин, старшая медицинская сестра туберкулезного стационарного отделения №1 Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В. Постникова Людмила Васильева.

Поздравив награжденных, Вячеслав Федорищев также передал благодарность их коллективам. «Всегда в каждой награде есть не только личный подвиг, но и большой труд коллектива, — подчеркнул он. – Мы сегодня награждаем не только тех, кто долгое время является руководителем, но и тех, кто на своих должностях создает передовое развитие Самарской области».

Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.

«Нашим Президентом объявлен Год защитника Отечества. Это важнейшая веха, потому что, как и 80 лет назад, сейчас каждый герой, кто встал вместе со своими боевыми товарищами и с оружием в руках защищает нашу страну. У нас впереди огромный путь, в конце которого единственное, что может быть, это закономерная победа», — отметил Вячеслав Федорищев. Регион, по словам губернатора, всегда был в авангарде, был надежным тылом, где ковалось оружие победы, во времена Великой Отечественной войны. И сейчас в области производится огромное количество техники, в том числе беспилотной.

«В период специальной военной операции мы стараемся и обеспечиваем, чтобы было развитие в каждом направлении. То, что здесь мы отметили представителей медицинской службы, научного сообщества, строительной отрасли, помимо наших уважаемых военных, говорит о том, что Россия развивается, становится сильнее. Самарская область — вместе с ней, — сказал губернатор. — В этом огромная заслуга нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который совсем недавно был в Самарской области с рабочей поездкой, сказал очень добрые слова о Самаре со сцены Международного форума «Россия – спортивная держава».

Обратившись к присутствующим, Вячеслав Федорищев подчеркнул важность наставничества: «Я вас очень прошу всех, каждого на своем месте, на своей работе, в общественной деятельности, передавать знания и опыт, потому что молодежь смотрит на вас, в вас видит источник знаний, информации, пример. Это очень важная миссия. Со своей стороны, хотел бы сказать, что, как и всегда, правительство Самарской области продолжит поддержку всех направлений социально-экономического развития».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

