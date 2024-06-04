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Вячеслав Федорищев, открывая заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти, отметил, что такие мероприятия должны стать для региона традицией

4 июня 2024 14:57
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Он подчеркнул: сегодня перед всеми органами власти, в том числе перед законодательной, стоят очень серьезные цели и задачи.

Врио главы 63-го региона Вячеслав Федорищев, открывая заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти, отметил, что такие мероприятия должны стать для Самарской области традицией:

"Благодарю заместителя полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Буренкова за то, что он сегодня с нами работает. Это для нас действительно очень большая честь. В Самарской области сильная традиция по парламентаризму, работоспособная, деятельная губернская дума. Ее работа заметна не только жителям региона, но и на федеральном уровне. Активно работают депутаты Государственной думы, сенаторы. Все включены в жизнь городов, муниципальных парламентов. Это все говорит о том, что в этой сфере работают люди неравнодушные, профессиональные, искренне заинтересованные в улучшении качества жизни в нашем регионе".

Вячеслав Федорищев подчеркнул: сегодня перед всеми органами власти, в том числе перед законодательной, стоят очень серьезные цели и задачи.

- Они поставлены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в недавнем Послании, а также в новом майском указе о национальных целях развития страны. Безусловное выполнение Самарской областью, всеми регионами ПФО тех целей, которые поставлены - это приоритет всех уровней власти. В своем Послании глава государства подчеркнул, что выполнение всех намеченных планов прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сейчас сражаются на фронте. Поэтому все наши мысли, все наши управленческие действия, все наши помыслы рассматриваются с точки зрения того, как мы способствуем успешному выполнению задач специальной военной операции, - заявил врио губернатора.

Не менее важная задача - добиться опережающего социально-экономического развития ПФО, каждого региона, в частности Самарской области, акцентировал внимание Вячеслав Федорищев.

- Для меня, как для нового назначенного главы региона, важна тема инновационного развития, сохранения наших земельных ресурсов. На данном этапе крайне актуальной представляется тема взаимодействия органов власти с жителями муниципальных образований и институтами гражданского общества в решении вопросов местного и регионального назначения, - сказал врио главы региона и обратился к участникам заседания. - Коллеги, это ваша работа, призвание, служение. Благодарю вас за то, как вы открыто ведете эту работу, по-честному к людям и себе.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

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