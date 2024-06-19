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Вячеслав Федорищев обсудил с руководящим составом ГУ МВД СО направления совместной работы

19 июня 2024 20:34
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Глава региона отметил, что отдельной целью для совместной работы станет комплектование правоохранительных органов новыми высококвалифицированными кадрами.

В среду, 19 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководящим составом подразделений ГУ МВД России по Самарской области, территориальных органов внутренних дел Самарской области. Предметом встречи было обсуждение направлений совместной работы.

«Я уже успел ознакомиться с подходами и качеством работы, проводимой вами. Хотел бы сказать большое спасибо вам, вашим коллегам на местах — очень доблестно выполняете свой служебный долг, оказываете содействие по всем направлениям, обеспечиваете уверенность жителей Самарской области в том, что беззакония не будет», — обратился врио губернатора к участникам встречи.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов доложил о приоритетных задачах ведомства, отметив, что они поставлены Президентом страны Владимиром Путиным. В числе важных направлений работы выделена роль участкового, вопросы миграции, противодействие киберпреступности, дополнительного внимания требует дорожно-транспортная ситуация, обеспечение профилактической и надзорной деятельности сотрудников ГИБДД.

Руководитель главка отметил, что в нынешних условиях требования, которые предъявляются сотрудникам полиции, кратно возрастают. Игорь Иванов отметил еще одну приоритетную задачу — бережное отношение к личному составу.  «Все приоритеты нам понятны. Мы обязаны повышать взаимодействие и с другими правоохранителями, и с властью, с администрацией. Многие вопросы мы должны решать комплексно», — сказал глава региональной полиции.

Игорь Иванов заверил руководителя области: коллектив областного главка боеспособен.  «Мы готовы ответить на любые криминальные вызовы, на любые возможные осложнения оперативной обстановки. Особый акцент делается на отношении к жителям во время проведения мероприятий». В связи с этим начальник главка напомнил о грядущем масштабном событии — распоряжением Президента международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» в 2025 году примет Самара. «Спортивные мероприятия будут иметь колоссальный резонанс и потребуют максимального количества затрат — физических и психологических — от сотрудников», — подчеркнул начальник регионального управления МВД России. Полную готовность подразделений полиции реагировать на осложнение оперативной обстановки показала и непростая ситуация этого года, связанная с атаками беспилотников.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в правительстве Самарской области всегда были традиции взаимодействия. «По тем направлениям, которые были обозначены приоритетными Президентом РФ, также по тем острым моментам, которые стоят перед нами, мы будем работу усиливать», — отметил врио губернатора.

Охрана правопорядка — это краеугольный камень доверия людей к власти, уверен Вячеслав Федорищев. «Даже те моменты, которые связаны с инвестиционным климатом, предпринимательским климатом, это тоже наша совместная работа», — отметил он. Глава области считает, что экономическая безопасность во многих аспектах определяет успех работы талантливых людей, которые хотели бы заниматься бизнесом, создавать новые продукты.

«Важно, чтобы наше взаимодействие ежедневно вело к пониманию наших жителей, что действительно мы – Правительство Самарской области, федеральные структуры, управление МВД — ведем работу, нацеленную на результат. По каждому направлению готов сфокусировать работу Правительства с тем, чтобы это усиление прошло достаточно серьезно», — заявил врио губернатора.

Глава региона отметил, что отдельной целью для совместной работы станет комплектование правоохранительных органов новыми высококвалифицированными кадрами. В том числе усилят работу по подготовке кадров, уделив внимание высшему образованию по этому направлению.

Врио губернатора отметил высокий уровень корпоративной культуры в Управлении МВД. В качестве примера он привел недавно прошедшие соревнования. «Это, можно сказать, лучшая практика в стране. Я не слышал, чтобы такого рода масштабные соревнования, в которые вовлечены сотрудники, проводились на таком достойном уровне. Здесь не то что поддерживаю, готов вместе смотреть, как эту практику расширять», — подчеркнул он.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

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