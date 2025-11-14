Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества

14 ноября 2025 12:06
160
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.

В четверг, 13 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Санкт-Петербурге. В рамках деловой программы пребывания состоялась двусторонняя встреча главы региона с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества по широкому спектру направлений, включая промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм и другие.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Самарскую и Ленинградскую области объединяют мощный промышленный потенциал, богатейшие красоты и добросовестные, трудолюбивые люди. Особое внимание было уделено успешной реализации совместных проектов, а также инвестиционным соглашениям, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Дрозденко, в свою очередь, подтвердил важность углубления взаимодействия между субъектами Российской Федерации для решения общенациональных задач, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, в первую очередь – для народосбережения и повышения качества жизни граждан. Он отметил динамичное развитие Самарской области как одного из ведущих промышленных регионов страны.

Губернатор Ленинградской области акцентировал, что регион заинтересован в развитии так называемой «народной дипломатии» в федеральном смысле – укреплении связей внутри единой страны.

В ходе конструктивного диалога была отмечена ключевая роль портовой инфраструктуры Ленинградской области в решении стратегических задач, связанных с экспортом российской продукции. По словам Александра Дрозденко, у них находится серьезный транспортно-логистический узел в России: 26% экспортно-импортного грузооборота всей страны обеспечивает портовый комплекс Ленинградской области.

В качестве успешной практики преодоления вызовов глава Ленобласти привел пример решения проблемы с отгрузкой аммиака через прибалтийские портовые комплексы, которую власти субъекта реализовали совместно с бизнесом, открыв соответствующий терминал в регионе.

Александр Дрозденко предложил, чтобы самарские предприятия активнее использовали возможности портового комплекса, как это уже произошло с перевалкой аммиака.

Также было отмечено плодотворное сотрудничество в агропромышленном секторе.

На встрече одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества выделили беспилотную отрасль. Вячеслав Федорищев отметил: «В Самарской области научно-производственный центр уже объединяет 60 компаний. Якорная компания «Транспорт будущего» производит более половины комплектующих для всех отечественных беспилотников. Локализовано огромное количество изделий. Все это позволяет говорить, что мы уже не только центр разработки и производства, но и внедрения этих технологий».

Таким ярким примером внедрения беспилотных технологий, по мнению главы региона, является отрасль сельского хозяйства, где уже выстроена комплексная работа – от производства удобрений до обработки полей. Руководитель области отметил, что в этом году с помощью беспилотных технологий, которые обеспечивают экономическую эффективность и высокое качество услуг для аграриев, обработано 250 тысяч гектаров. Кроме того, в экспериментальном режиме в Тольятти отрабатывается доставка грузов беспилотными аппаратами, что в будущем сможет стать вкладом в укрепление экономического суверенитета страны.

Губернатор Ленинградской области выразил готовность перенять опыт Самарского региона в данном направлении в виде готовых «коробочных решений» для ускорения собственного развития в этой сфере. «После чемпионата по дрон-рейсингу в Самаре, где наши ребята взяли призы, интерес к теме только вырос», – прокомментировал Александр Дрозденко.

На встрече стороны обсудили совместную работу по поддержке участников специальной военной операции, обменявшись эффективными практиками, в том числе в сфере адаптации автомобильной техники, комплексной реабилитации и трудоустройства военнослужащих. Была отмечена важность совместной работы на новых территориях.

Александр Дрозденко предложил объединить усилия в поддержке некоммерческих организаций, а также разработать отдельные программы по поддержке молодежи, включая развитие креативных индустрий и организацию взаимных обменов.

Перспективным направлением было названо и наращивание туристических потоков, чему благоприятствуют уникальные достопримечательности обоих регионов.

«Уверен, с Вашим профильным комитетом отработаем туристические маршруты. Причем такие, чтобы самарцы знали и могли планировать уже на следующий год поездки в Ленинградскую область, а жители Ленобласти приезжали к нам», – сказал Вячеслав Федорищев.

В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.

Теги: Акценты В центре внимания

Новости по теме
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025, 13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса. Бизнес
129
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025, 21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет. Общество
572
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025, 16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО. Политика
964
В центре внимания
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
964
