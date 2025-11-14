Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества

160

В четверг, 13 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Санкт-Петербурге. В рамках деловой программы пребывания состоялась двусторонняя встреча главы региона с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества по широкому спектру направлений, включая промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм и другие.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Самарскую и Ленинградскую области объединяют мощный промышленный потенциал, богатейшие красоты и добросовестные, трудолюбивые люди. Особое внимание было уделено успешной реализации совместных проектов, а также инвестиционным соглашениям, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Дрозденко, в свою очередь, подтвердил важность углубления взаимодействия между субъектами Российской Федерации для решения общенациональных задач, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, в первую очередь – для народосбережения и повышения качества жизни граждан. Он отметил динамичное развитие Самарской области как одного из ведущих промышленных регионов страны.

Губернатор Ленинградской области акцентировал, что регион заинтересован в развитии так называемой «народной дипломатии» в федеральном смысле – укреплении связей внутри единой страны.

В ходе конструктивного диалога была отмечена ключевая роль портовой инфраструктуры Ленинградской области в решении стратегических задач, связанных с экспортом российской продукции. По словам Александра Дрозденко, у них находится серьезный транспортно-логистический узел в России: 26% экспортно-импортного грузооборота всей страны обеспечивает портовый комплекс Ленинградской области.

В качестве успешной практики преодоления вызовов глава Ленобласти привел пример решения проблемы с отгрузкой аммиака через прибалтийские портовые комплексы, которую власти субъекта реализовали совместно с бизнесом, открыв соответствующий терминал в регионе.

Александр Дрозденко предложил, чтобы самарские предприятия активнее использовали возможности портового комплекса, как это уже произошло с перевалкой аммиака.

Также было отмечено плодотворное сотрудничество в агропромышленном секторе.

На встрече одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества выделили беспилотную отрасль. Вячеслав Федорищев отметил: «В Самарской области научно-производственный центр уже объединяет 60 компаний. Якорная компания «Транспорт будущего» производит более половины комплектующих для всех отечественных беспилотников. Локализовано огромное количество изделий. Все это позволяет говорить, что мы уже не только центр разработки и производства, но и внедрения этих технологий».

Таким ярким примером внедрения беспилотных технологий, по мнению главы региона, является отрасль сельского хозяйства, где уже выстроена комплексная работа – от производства удобрений до обработки полей. Руководитель области отметил, что в этом году с помощью беспилотных технологий, которые обеспечивают экономическую эффективность и высокое качество услуг для аграриев, обработано 250 тысяч гектаров. Кроме того, в экспериментальном режиме в Тольятти отрабатывается доставка грузов беспилотными аппаратами, что в будущем сможет стать вкладом в укрепление экономического суверенитета страны.

Губернатор Ленинградской области выразил готовность перенять опыт Самарского региона в данном направлении в виде готовых «коробочных решений» для ускорения собственного развития в этой сфере. «После чемпионата по дрон-рейсингу в Самаре, где наши ребята взяли призы, интерес к теме только вырос», – прокомментировал Александр Дрозденко.

На встрече стороны обсудили совместную работу по поддержке участников специальной военной операции, обменявшись эффективными практиками, в том числе в сфере адаптации автомобильной техники, комплексной реабилитации и трудоустройства военнослужащих. Была отмечена важность совместной работы на новых территориях.

Александр Дрозденко предложил объединить усилия в поддержке некоммерческих организаций, а также разработать отдельные программы по поддержке молодежи, включая развитие креативных индустрий и организацию взаимных обменов.

Перспективным направлением было названо и наращивание туристических потоков, чему благоприятствуют уникальные достопримечательности обоих регионов.

«Уверен, с Вашим профильным комитетом отработаем туристические маршруты. Причем такие, чтобы самарцы знали и могли планировать уже на следующий год поездки в Ленинградскую область, а жители Ленобласти приезжали к нам», – сказал Вячеслав Федорищев.

В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.