Вячеслав Федорищев и советник по молодежной политике Кристина Гнатюк обсудили перспективы развития отрасли

В среду, 10 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Москве. В ходе рабочей поездки глава региона провел двустороннюю встречу с председателем Совета регионального отделения Движения Первых Кристиной Гнатюк.

В целях усиления команды региона и повышения эффективности реализации молодежной политики Вячеславом Федорищевым принято решение о назначении Кристины Гнатюк на должность советника губернатора по молодежной политике. Многим она известна как настоящий профессионал, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, опытный руководитель и молодежный лидер. По мнению губернатора, ее знания и энергия, опыт реализации масштабных проектов, в том числе федерального уровня, помогут вывести региональную систему молодежной политики на качественно новый уровень.

В ходе встречи глава региона отметил системную работу, проводимую Движением Первых, и дал ряд поручений новому советнику.

«Вчера мы обсуждали особенности развития молодежной политики в Самарской области на ближайшую перспективу. Знаю, что вам удалось провести ряд рабочих мероприятий. Прошу рассказать о дальнейших планах и конкретных шагах», – обратился к советнику Вячеслав Федорищев.

Кристина Гнатюк доложила, что накануне состоялась серия стратегических встреч с федеральными коллегами, включая совещание с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым, в котором также принял участие министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов. Кроме того, прошла рабочая встреча с Героем России, председателем Правления Движения Первых Артуром Орловым.

«Мы детально обсуждали приоритетные вопросы, на которые стоит обратить особое внимание, – это создание соответствующей инфраструктуры, развитие молодежной политики в муниципалитетах, а также поддержка молодежных инициатив», – рассказала она.

Отметим, что в настоящее время в 63-м регионе проживает более 750 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Вячеслав Федорищев акцентировал, что одной из ключевых задач является создание условий для реализации потенциала молодых людей в родном регионе.

Особое внимание областное правительство уделяет созданию профильной инфраструктуры. В Самаре успешно работает молодежный многофункциональный центр областного значения, в конце 2024 года после ремонта молодежный центр был открыт в Новокуйбышевске, есть и загородный – «Лесная сказка» в Кинельском районе.

Говоря о поддержке молодежных инициатив, губернатор отметил вовлеченность и внимание к молодежному форуму ПФО «иВолга» со стороны Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО. «В этом году форум удалось сделать еще шире, – отметил Вячеслав Федорищев. – Мы с вами говорили о развитии инфраструктуры площадки его проведения. Необходимо, чтобы она была постоянной – жизнь там должна быть круглогодичной. И такая задача уже поставлена».

Также на встрече обсудили вопрос трансформации отрасли молодежной политики с учетом современных реалий. Акцент был сделан на важности создания полезного и интересного контента в цифровом пространстве для подрастающего поколения.

«Важно перестраивать работу, исходя из актуальных вызовов, – сказала Кристина Гнатюк. – Все мы знаем, что наши дети, подростки много времени проводят с мобильными устройствами, за компьютерами. Наша задача – не отнять устройства, а сделать так, чтобы у них там появился полезный и интересный контент».

В качестве одного из примеров председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области назвала чемпионат по пилотированию дронов «Пилоты будущего». «Это Всероссийский проект, который уже не первый год проводится Движением Первых в партнерстве с Федерацией гонок дронов России. Кроме того, активное участие в целом в развитии беспилотных авиационных систем принимает региональное правительство. Стоит отметить, что несмотря на то, что этот спорт еще молодой, у него уже есть юные звездочки, например, Дмитрий Светлов из Тольятти. Ему всего 13 лет, а он уже пилот сборной России», – поделилась Кристина Гнатюк.

Вячеслав Федорищев напомнил о Стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года, в которую заложены определенные подходы к реализации молодежной политики, и предложил в ее рамках создать проект, направленный на развитие беспилотного спорта.

В завершение встречи был рассмотрен вопрос защиты молодежи в цифровой среде. Губернатор поручил подготовить обращение в Лигу безопасного интернета для выработки дополнительных мер, подчеркнув комплексный подход руководства области ко всем аспектам жизни региона. «Если нам поручено Президентом России отвечать за определенную территорию, мы отвечаем за все – спорт, молодежную политику, безопасность. Прошу подготовить соответствующие предложения», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

