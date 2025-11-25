Вячеслав Федорищев и президент «Шкулев Медиа Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве

118

Во вторник, 25 ноября, в Самаре губернатор Вячеслав Федорищев и президент ООО «Шкулев Медиа Холдинг» Виктор Шкулёв подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

«Мы подписали соглашение с одним из крупнейших медиахолдингов России. Для нас это очень важно, потому что Самарская область является большим индустриальным регионом и источником большого количества новостей. Мы, конечно, хотели бы, чтобы эти позитивные изменения, которые происходят в индустриях, в промышленности, в экономике, были видны всей стране. Мы хотим давать возможность нашим жителям получать самые актуальные новости и самую хорошую аналитику», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Документ предусматривает информационное взаимодействие, обмен информацией: информационными и аналитическими материалами, а также осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.

«Я считаю, что самое важное — у нас общая цель. Мы работаем для нашей аудитории, губернатор и его команда работают для населения. Наша аудитория и население — это одни и те же люди. В нашем стратегическом сотрудничестве мы выступаем за то, чтобы сделать жизнь самарцев лучше, — отметил президент ООО «Шкулев Медиа Холдинг» Виктор Шкулёв.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области