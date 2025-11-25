Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ предусматривает информационное взаимодействие, обмен информацией: информационными и аналитическими материалами, а также осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.
Вячеслав Федорищев и президент «Шкулев Медиа Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на Ракитовском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала идею разрешить продажу пива на стадионах. Пиво запрещено на спортивных объектах с 2005 года, однако его возвращение активно обсуждают в последние годы, законопроект об этом внесен в Госдум
Татьяна Тарасова: «В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе»
Движение по обновлённому сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.
На трассе Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград завершается ремонт моста через реку Чёрную
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.
С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей
26 мая 2025 года фигурант в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль.
Тольяттинец обвиняется  в хулиганстве и мошенничестве
Юрий Иванович Харитонов — советский и российский архитектор, академик Международной Академии наук о природе и обществе (отделение дизайна), академик Академии Архитектурного Наследия, член-корреспондент Российской академии художеств.
В ЦРК «Художественный» состоится премьерный показ документального фильма «Архитектор Харитонов. Русский вектор»
В рамках встречи сотрудники служб и подразделений полиции раскрыли ребятам секреты своей профессии, рассказали о повседневных задачах, познакомили с процедурой поступления в ведомственные вузы, объяснили, какие требования предъявляются к кандидатам на обу
В Самаре полицейские организоваио для учащихся техникума познавательное мероприятие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.92
-0.1
EUR 91.37
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев и президент «Шкулев Медиа Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве

25 ноября 2025 22:23
118
Документ предусматривает информационное взаимодействие, обмен информацией: информационными и аналитическими материалами, а также осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.

Во вторник, 25 ноября, в Самаре губернатор Вячеслав Федорищев и президент ООО «Шкулев Медиа Холдинг» Виктор Шкулёв подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

«Мы подписали соглашение с одним из крупнейших медиахолдингов России. Для нас это очень важно, потому что Самарская область является большим индустриальным регионом и источником большого количества новостей. Мы, конечно, хотели бы, чтобы эти позитивные изменения, которые происходят в индустриях, в промышленности, в экономике, были видны всей стране. Мы хотим давать возможность нашим жителям получать самые актуальные новости и самую хорошую аналитику», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Документ предусматривает информационное взаимодействие, обмен информацией: информационными и аналитическими материалами, а также осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.

«Я считаю, что самое важное — у нас общая цель. Мы работаем для нашей аудитории, губернатор и его команда работают для населения. Наша аудитория и население — это одни и те же люди. В нашем стратегическом сотрудничестве мы выступаем за то, чтобы сделать жизнь самарцев лучше, — отметил президент ООО «Шкулев Медиа Холдинг» Виктор Шкулёв.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
25 ноября 2025, 22:10
В Самаре на Ракитовском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Происшествия
102
Движение по обновлённому сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.
25 ноября 2025, 21:29
На трассе Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград завершается ремонт моста через реку Чёрную
Движение по обновлённому сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными... Благоустройство
136
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.
25 ноября 2025, 20:45
С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности,... Общество
159
В центре внимания
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
503
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
236
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1231
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
1153
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1804
Весь список