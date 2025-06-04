Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили развитие электроэнергетического комплекса региона

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В среду, 4 июня, в Самарской области работает Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В рамках рабочей поездки Сергея Цивилева состоялась встреча с губернатором Вячеславом Федорищевым, в ходе которой стороны обсудили развитие электроэнергетического комплекса региона.

В частности, речь шла об итогах прохождения осенне-зимнего периода и функционировании системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) — ПАО «Россети Волга». Министр подчеркнул, что институт СТСО, который появился в России с 1 января 2025 года, призван повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и сократить сроки устранения возникающих нештатных ситуаций.

Глава Минэнерго также отметил, что своевременный ввод новых генерирующих мощностей и опережающее покрытие темпов роста спроса на электроэнергию закладывают прочный фундамент для развития отечественной промышленности и экономики.

Вячеслав Федорищев в свою очередь сообщил, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания, которые обеспечат энергией новые промышленные и социальные объекты, сельхозпредприятия, жилые застройки, предприятия нефтяного кластера.

«Ввод новых мощностей поможет обеспечить реализацию частных инвестиционных проектов на территории государственных индустриальных и логистических парков Самарской области, — добавил губернатор, уточнив, что речь идет о парках «Чапаевск» и «Самара». — Самарская область готова к дальнейшему развитию энергетики в партнерстве с федеральным центром. Уверен, что совместная работа позволит укрепить энергобезопасность региона и страны».

Также регион ведет активную подготовку к отопительному сезону 2025 -2026 гг. Глава региона подчеркнул: в связи с высоким износом сетей есть необходимость наращивать их модернизацию. В рамках подготовки ведется замена, новое строительство, реконструкция 76 км линейных объектов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области