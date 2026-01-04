Вячеслав Федорищев держит на личном контроле ситуацию по ликвидации последствий сильного снегопада 

"В круглосуточном режиме действует оперативный штаб по обеспечению жизнедеятельности Самарской области. Нахожусь в постоянном контакте с руководителями профильных ведомств и главами муниципалитетов. Поручил заранее перевести все службы в усиленный режим, подготовиться к надвигающейся погодной стихии, отработать план действий", - сообщает губернатор.

Он отметил, что получает оперативные данные по обстановке, выполняемых работах по содержанию дорог и принимаемых мерах. Сейчас в уборке региональных и межмуниципальных дорог задействовано более 400 единиц спецтехники. Для обеспечения безопасности жителей частично отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы. Введены временные ограничения на федеральных трассах. Оперативная информация по работе транспорта и ограничениях на дорогах размещается на официальных ресурсах Минтранс Самарской области.

"Прошу жителей Самарской области в сложившихся погодных условиях по возможности не использовать личный транспорт, отложить поездки на дальние расстояния. Если вам все же необходимо ехать, то будьте максимально внимательными и осторожными", - подчеркнул глава региона.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных и межмуниципальных дорогах можно сообщить: 8-846-268-41-41 (круглосуточно), на федеральной трассе: (8412)55-11-04, 8(908)531-10-68.

О чрезвычайных ситуациях, требующих вмешательства экстренных служб, сообщайте по телефонам: 112 или 101.