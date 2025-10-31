Вячеслав Федорищев анонсировал презентацию нового района Самары – Беспилотного

156

Его представят в рамках международного форума "Россия – спортивная держава" (12+).

Подробности губернатор опубликовал в своем канале в Мах.

"В рамках форума РСД будет презентован новый район города Самары – Беспилотный. Вокруг стадиона будет построен Центр развития футбола Средней Волги – Академия и футбольная база "Крыльев Советов", 10 футбольных полей. Кроме того, будет построен новый комплекс водных видов спорта – с олимпийским 50-метровым бассейном. Появится новый деловой квартал на 200 тыс. метров, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса", - рассказал Вячеслав Федорищев.

Также глава региона сообщил, что в соответствии с утвержденным Президентом России Владимиром Путиным национальным проектом "Молодежь и дети" в 2030 году начнет работать самый современный кампус мирового уровня "Куйбышев". Он будет включать 3500 коливинговых номеров для студентов и ученых, 37 000 метров образовательных и научных пространств.

"1 миллион квадратных метров современного жилья, большие школы, детские сады и поликлиники – за счет инвестора. Владыка Феодосий благословил строительство Храма – мы восстановим то, что утратили в середине прошлого века в центре Самары. Скоростные трамваи и 2 современных ТПУ обеспечат органичное развитие нового центра Самары с городом и аэропортом", - отметил Вячеслав Федорищев.

Источник: СОВА