7 ноября в День воинской славы России в Самаре пройдут торжественные мероприятия XV юбилейного Парада Памяти.
В Самаре пройдут торжественные и памятные мероприятия 7 ноября
Под видом обычных пациентов в больницы и поликлиники будут приходить проверяющие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Тайные агенты от Росздравнадзора проверят качество медуслуг в Самаре
Его представят в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".
Вячеслав Федорищев анонсировал презентацию нового района Самары – Беспилотного
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8, 5 лет до 9, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Четверо самарцев признаны виновными в вымогательстве и совершении ряда преступлений
Он также принимал участие в создании таких фильмов, как «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Срочный вызов» и «Крик в ночи».
Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов
О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почётные граждане города.
"Легенда новокуйбышевской хирургии": памятную доску открыли почётному гражданину города Николаю Ракову
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Вячеслав Федорищев анонсировал презентацию нового района Самары – Беспилотного

31 октября 2025 19:32
156
Его представят в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".

Его представят в рамках международного форума "Россия – спортивная держава" (12+).

Подробности губернатор опубликовал в своем канале в Мах.

"В рамках форума РСД будет презентован новый район города Самары – Беспилотный. Вокруг стадиона будет построен Центр развития футбола Средней Волги – Академия и футбольная база "Крыльев Советов", 10 футбольных полей. Кроме того, будет построен новый комплекс водных видов спорта – с олимпийским 50-метровым бассейном. Появится новый деловой квартал на 200 тыс. метров, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса", - рассказал Вячеслав Федорищев.

Также глава региона сообщил, что в соответствии с утвержденным Президентом России Владимиром Путиным национальным проектом "Молодежь и дети" в 2030 году начнет работать самый современный кампус мирового уровня "Куйбышев". Он будет включать 3500 коливинговых номеров для студентов и ученых, 37 000 метров образовательных и научных пространств.

"1 миллион квадратных метров современного жилья, большие школы, детские сады и поликлиники – за счет инвестора. Владыка Феодосий благословил строительство Храма – мы восстановим то, что утратили в середине прошлого века в центре Самары. Скоростные трамваи и 2 современных ТПУ обеспечат органичное развитие нового центра Самары с городом и аэропортом", - отметил Вячеслав Федорищев.

Источник: СОВА

Теги: Акценты Самара

