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Встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы пройдут сегодня в Анталье

10 марта 2022 09:17
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Встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы пройдут сегодня в Анталье

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы пройдут сегодня в Анталье в рамках Анатолийского дипломатического форума.

Как ранее сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова, участие в этой встрече примет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал встречу министров важным продолжением переговорного процесса. Однако он попросил не забегать вперёд, прогнозируя её возможные итоги.

Кулеба накануне переговоров с российским коллегой сообщил, что не возлагает на них завышенных ожиданий, но обещал добиваться максимума возможного в интересах своей страны. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара рассчитывает на то, что встреча Лаврова и Кулебы в Турции приведет к постоянному прекращению огня, передает Радио Маяк.

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