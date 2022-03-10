Встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы пройдут сегодня в Анталье

136

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы пройдут сегодня в Анталье в рамках Анатолийского дипломатического форума.

Как ранее сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова, участие в этой встрече примет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал встречу министров важным продолжением переговорного процесса. Однако он попросил не забегать вперёд, прогнозируя её возможные итоги.

Кулеба накануне переговоров с российским коллегой сообщил, что не возлагает на них завышенных ожиданий, но обещал добиваться максимума возможного в интересах своей страны. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара рассчитывает на то, что встреча Лаврова и Кулебы в Турции приведет к постоянному прекращению огня, передает Радио Маяк.