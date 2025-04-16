 В школе-интернате прошло мероприятие по открытию памятной парты

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области совместно с Советом ветеранов специальной военной операции посетили торжественное открытие памятной парты героя СВО в одной из областных школ-интернатов, в которой учился погибший военнослужащий.

Участники общественной организации не только приняли участие в открытии памятной парты, но и передали несколько боевых трофеев в школьный музей.

«Это очень важное мероприятие. Особенно вам, молодому поколению, важно помнить о наших героях. Помнить о том, за что сражались наши деды. О том, за что сражаются сейчас наши ребята там, на СВО», — выступил на открытии старший инспектор отдела профессиональной подготовки и воспитательной работы ГУФССП России по Самарской области Мушвиг Танрывердиев.

Помимо новых экспонатов для музея участники мероприятия привезли для детей также и сладкие гостинцы.

Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области