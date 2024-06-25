Врио губернатора представил отчет о работе правительства на заседании Самарской Губернской Думы

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Во вторник, 25 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании Самарской Губернской Думы представил отчет по результатам деятельности областного правительства за 2023 год. Он подчеркнул: это предусматривает Устав региона, и смена высшего должностного лица не снимает с правительства обязанность отчитываться о своей работе. Участникам заседания были предоставлены подробные материалы. В своем выступлении глава региона отметил ряд основных итогов, при этом сделав акцент на том, что отчет – это не только фиксация итогов, но и постановка задач.

«Самый главный вывод, если брать макроэкономику, это то, что экономика Самарской области уверенно и устойчиво растет, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Так, валовый региональный продукт составил, по предварительной оценке, порядка 2,7 трлн рублей и увеличился в сопоставимых ценах с предшествующим годом на 6,5%. Растут базовые показатели, это индекс выпуска товаров и услуг, индекс промышленного производства, сельского хозяйства».

Как сообщил руководитель области, 2023 год был достаточно успешным с точки зрения инвестиционной сферы. «По прямым инвестициям в экономику региона, инвестициям в основной капитал достигли планки 516 млрд рублей. Это неплохой рост в сопоставимых ценах к предыдущему году. Самое главное, любые инвестиции в основной капитал – это основа роста на ближайшие 2-3-4 года в зависимости от сферы».

Что касается уровня безработицы, то в Самарской области он третий год находится на исторически минимальном уровне. Несмотря на это, правительством предпринимаются системные меры для того, чтобы каждый, кто хочет перейти на новую работу или ищет себе трудоустройство, был обеспечен не одним, а несколькими предложениями на рынке труда с хорошей зарплатой и хорошими условиями труда, подчеркнул врио губернатора.

О росте экономики свидетельствуют и такие факторы, как высокая потребительская активность — ключевой показатель уровня жизни граждан. «По итогам 2023 года рост реальных доходов населения составил 103%. Среднемесячная заработная плата достигла 58 тысяч рублей, увеличилась по отношению к предшествующему году на порядка 11,7%», — сообщил глава региона.

Вместе с тем, Вячеслав Федорищев подчеркнул: в экономике предстоят серьезные задачи, решать которые планируется, опираясь на бюджетную базу – по словам главы региона, есть хорошая возможность увеличить возможности бюджета, расширить его доходную часть за ближайшие три года примерно вполовину.

В части народосбережения – а это главная цель – в 2023 году было развитие, но большое количество обращений жителей показывает соответственно большой объем предстоящей работы по комплексу мероприятий. Как пример глава региона отметил сферу здравоохранения: проведенные капитальные ремонты, обеспеченность лекарствами и высокотехнологичным оборудованием, которое было достигнуто в 2023 году, не является конечной точкой. По мнению врио губернатора, здесь необходимо работать над условиями, которые позволят людям получать качественные услуги. Для этого нужна совместная работа с федеральным министерством здравоохранения. «Чтобы людям было удобно — людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию и были вынуждены обратиться в систему здравоохранения, чтобы они получали качественную услугу, получали ее вовремя — не ждали месяцами одного из узконаправленных специалистов, самое главное, когда пришли получать услугу — получили ее максимально качественно от профессионалов». Это касается не только крупных городов, но каждого населенного пункта области – нужно, чтобы количество ФАПов было увеличено в ближайшие годы настолько, насколько это необходимо.

В части обеспечения жилищного строительства для многодетных семей, обеспечения жильем детей-сирот по итогам 2023 года каждая из очередей сдвинулась, резкого провала не допущено. Но здесь, подчеркнул Вячеслав Федорищев, предстоит максимальная концентрация усилий, и это не только бюджет. «Важно понимать, что работа, которая строится нами вместе с вами, это не только направление бюджетных инвестиций, но это еще административные усилия, это межведомственное взаимодействие, когда мы ищем земельные участки, которые должны быть обеспечены инфраструктурой, чтобы мы предоставляли не голое поле, а место, где по-настоящему хочется построить свой дом – и уже сейчас, и там уже есть инфраструктура», — обратил он внимание депутатов.

Отдельно Вячеслав Федорищев остановился на вопросе помощи участникам СВО и их семьям. Это направление – самый важный приоритет, о котором не раз говорил Президент России Владимир Путин. «У нас очень сильное отделение фонда «Защитники Отечества», достаточно комплексно построена работа по предоставлению различного рода льгот, преференций, а самое главное реальной помощи семьям ребят — наших героев. Здесь по итогам 2023 года мы можем констатировать, что помощь оказывается. Но мы должны каждый день думать о том, что можем сделать еще», — нацелил глава региона.

Уже приняты решения по усилению ряда направлений, но при этом, по словам врио губернатора, узких мест еще достаточно. «Причем зачастую они находятся в плоскости межведомственного согласования. Там необходимо подключение федеральных министерств. Наша работа — Правительства Самарской области — вместе с вами, во взаимодействии с нашими депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, найдя узкие места, моментально подключать все необходимые источники, все необходимые силы, чтобы эти узкие места расшить. Наших представителей Федерального Собрания просить озвучивать нашу позицию и добиваться того, чтобы эта позиция была учтена», — сказал Вячеслав Федорищев.

Говоря о развитии инфраструктуры — коммунальной, дорожной, инфраструктуры общественного транспорта, врио губернатора подчеркнул: эта задача настолько объемна, что не один год совместной с депутатами работы потребуется, чтобы прийти к целевому состоянию.

«Целевое очень простое — чтобы людям было комфортно добираться на работу, с работы — в садик за ребенком, на комфортном общественном транспорте, по хорошим дорогам, чтобы люди, каждый месяц оплачивая платежки по коммунальной инфраструктуре по каждому направлению – газ, электричество, вода, мусор, знали, за что они платят, видели вокруг себя изменения», — отметил он.

Темпы жилищного строительства отстают от целевых показателей. Жилищное строительство характеризует реальное состояние экономики региона, настроения населения. По словам Вячеслава Федорищева, люди приобретают квартиры, когда позволяет экономическая ситуация в семье, когда они видят будущее устойчивым. «Это комплексный вопрос, связанный с экономикой, самочувствием каждой семьи, но здесь еще и большая административная работа, которая предстоит и которая должна давать возможность честным и компетентным застройщикам строить комфортное жилье — во всех населенных пунктах, — отметил врио губернатора. — Надо содействовать, правительству Самарской области вместе с вами нужно находить возможность создавать такие условия, чтобы жилье строилось, причем жилье доступное».

Участие региона в национальных проектах – важный показатель работы должностных лиц министерств и правительства, лично врио губернатора. В предыдущем периоде область участвовала не во всех, в которых могла бы. Вячеслав Федорищев напомнил, что сейчас формируются новые национальные проекты, и Самарская область должна участвовать в каждом из них. Руководитель области выразил благодарность коллегам, которые представляют регион в Федеральном Собрании, за поддержку в этом направлении. В отношении текущих нацпроектов Вячеслав Федорищев обратил внимание, что есть риски их неисполнения, и эти риски также совместно необходимо преодолеть.

Еще одна приоритетная задача правительства региона на 2024 год и последующие годы – обеспечение общественной безопасности, содействие оборонным предприятиям в выполнении гособоронзаказа. «От нас многое зависит. Как люди добираются на предприятия, когда работают в три смены? Где находятся их дети, которые знают, что родители выполняют важную задачу, — в продленной смене, садике или нет. Здесь мелочей нет», — обратился Вячеслав Федорищев.

Продолжится работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Здесь, считает врио губернатора, важно доверие предпринимателей, которые хотят создавать новые продукты, совершенствовать то, что уже сделано, вкладывать в регион.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что командой правительства была проведена большая работа – это видно в цифрах отчета, однако с изменением окружающей жизни будут меняться – и уже меняются — подходы в каждом направлении. Как считает врио губернатора, для качественных изменений нужен конструктивный подход: честно и открыто говорить о проблемах и совместно, во взаимодействии со всеми органами власти, их решать.

Фото: пресс-служба правительства СО