Я нашел ошибку
Главные новости:
Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний.
8 современных стресс-систем поступили в медучреждения региона
В своем выступлении глава региона отметил ряд основных итогов, при этом сделав акцент на том, что отчет – это не только фиксация итогов, но и постановка задач.
Врио губернатора представил отчет о работе правительства на заседании Самарской Губернской Думы
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны.
Энергетики «Т Плюс» провели Урок безопасности тепла для юных самарцев
Согласно тексту документа, изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
В результате ДТП водитель УАЗ - госпитализирован.
В Самаре на перекрестке Московского шоссе и ул. Советской Армии перевернулся УАЗ, столкнувшсь с Lada Vesta
Представители регионального ФРП рассказали бизнесу про условия программ, направления использования заемных средств, отдельно рассмотрели основные ошибки при подготовке документов.
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили финансовую поддержку производственных предприятий
Погибли трое, включая ребенка.
СК возбудил уголовное дело после падения иномарки с парковки ТРЦ в Краснодаре
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.37
-0.59
EUR 94.08
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Врио губернатора представил отчет о работе правительства на заседании Самарской Губернской Думы

25 июня 2024 19:31
92
В своем выступлении глава региона отметил ряд основных итогов, при этом сделав акцент на том, что отчет – это не только фиксация итогов, но и постановка задач.

Во вторник, 25 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании Самарской Губернской Думы представил отчет по результатам деятельности областного правительства за 2023 год. Он подчеркнул: это предусматривает Устав региона, и смена высшего должностного лица не снимает с правительства обязанность отчитываться о своей работе. Участникам заседания были предоставлены подробные материалы. В своем выступлении глава региона отметил ряд основных итогов, при этом сделав акцент на том, что отчет – это не только фиксация итогов, но и постановка задач.

«Самый главный вывод, если брать макроэкономику, это то, что экономика Самарской области уверенно и устойчиво растет, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Так, валовый региональный продукт составил, по предварительной оценке, порядка 2,7 трлн рублей и увеличился в сопоставимых ценах с предшествующим годом на 6,5%. Растут базовые показатели, это индекс выпуска товаров и услуг, индекс промышленного производства, сельского хозяйства».

Как сообщил руководитель области, 2023 год был достаточно успешным с точки зрения инвестиционной сферы. «По прямым инвестициям в экономику региона, инвестициям в основной капитал достигли планки 516 млрд рублей. Это неплохой рост в сопоставимых ценах к предыдущему году.  Самое главное, любые инвестиции в основной капитал – это основа роста на ближайшие 2-3-4 года в зависимости от сферы».

Что касается уровня безработицы, то в Самарской области он третий год находится на исторически минимальном уровне. Несмотря на это, правительством предпринимаются системные меры для того, чтобы каждый, кто хочет перейти на новую работу или ищет себе трудоустройство, был обеспечен не одним, а несколькими предложениями на рынке труда с хорошей зарплатой и хорошими условиями труда, подчеркнул врио губернатора.

О росте экономики свидетельствуют и такие факторы, как высокая потребительская активность — ключевой показатель уровня жизни граждан. «По итогам 2023 года рост реальных доходов населения составил 103%. Среднемесячная заработная плата достигла 58 тысяч рублей, увеличилась по отношению к предшествующему году на порядка 11,7%», — сообщил глава региона.

Вместе с тем, Вячеслав Федорищев подчеркнул: в экономике предстоят серьезные задачи, решать которые планируется, опираясь на бюджетную базу – по словам главы региона, есть хорошая возможность увеличить возможности бюджета, расширить его доходную часть за ближайшие три года примерно вполовину.

В части народосбережения – а это главная цель – в 2023 году было развитие, но большое количество обращений жителей показывает соответственно большой объем предстоящей работы по комплексу мероприятий. Как пример глава региона отметил сферу здравоохранения: проведенные капитальные ремонты, обеспеченность лекарствами и высокотехнологичным оборудованием, которое было достигнуто в 2023 году, не является конечной точкой. По мнению врио губернатора, здесь необходимо работать над условиями, которые позволят людям получать качественные услуги. Для этого нужна совместная работа с федеральным министерством здравоохранения. «Чтобы людям было удобно — людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию и были вынуждены обратиться в систему здравоохранения, чтобы они получали качественную услугу, получали ее вовремя — не ждали месяцами одного из узконаправленных специалистов, самое главное, когда пришли получать услугу —  получили ее максимально качественно от профессионалов». Это касается не только крупных городов, но каждого населенного пункта области – нужно, чтобы количество ФАПов было увеличено в ближайшие годы настолько, насколько это необходимо.

В части обеспечения жилищного строительства для многодетных семей, обеспечения жильем детей-сирот по итогам 2023 года каждая из очередей сдвинулась, резкого провала не допущено. Но здесь, подчеркнул Вячеслав Федорищев, предстоит максимальная концентрация усилий, и это не только бюджет. «Важно понимать, что работа, которая строится нами вместе с вами, это не только направление бюджетных инвестиций, но это еще административные усилия, это межведомственное взаимодействие, когда мы ищем земельные участки, которые должны быть обеспечены инфраструктурой, чтобы мы предоставляли не голое поле, а место, где по-настоящему хочется построить свой дом – и уже сейчас, и там уже есть инфраструктура», — обратил он внимание депутатов.

Отдельно Вячеслав Федорищев остановился на вопросе помощи участникам СВО и их семьям. Это направление – самый важный приоритет, о котором не раз говорил Президент России Владимир Путин. «У нас очень сильное отделение фонда «Защитники Отечества», достаточно комплексно построена работа по предоставлению различного рода льгот, преференций, а самое главное реальной помощи семьям ребят — наших героев. Здесь по итогам 2023 года мы можем констатировать, что помощь оказывается. Но мы должны каждый день думать о том, что можем сделать еще», — нацелил глава региона.

Уже приняты решения по усилению ряда направлений, но при этом, по словам врио губернатора, узких мест еще достаточно. «Причем зачастую они находятся в плоскости межведомственного согласования. Там необходимо подключение федеральных министерств. Наша работа —  Правительства Самарской области — вместе с вами, во взаимодействии с нашими депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, найдя узкие места, моментально подключать все необходимые источники, все необходимые силы, чтобы эти узкие места расшить. Наших представителей Федерального Собрания просить озвучивать нашу позицию и добиваться того, чтобы эта позиция была учтена», — сказал Вячеслав Федорищев.

Говоря о развитии инфраструктуры — коммунальной, дорожной, инфраструктуры общественного транспорта, врио губернатора подчеркнул: эта задача настолько объемна, что не один год совместной с депутатами работы потребуется, чтобы прийти к целевому состоянию.

«Целевое очень простое —  чтобы людям было комфортно добираться на работу, с работы — в садик за ребенком, на комфортном общественном транспорте, по хорошим дорогам, чтобы люди, каждый месяц оплачивая платежки по коммунальной инфраструктуре по каждому направлению – газ, электричество, вода, мусор, знали, за что они платят, видели вокруг себя изменения», — отметил он.

Темпы жилищного строительства отстают от целевых показателей. Жилищное строительство характеризует реальное состояние экономики региона, настроения населения. По словам Вячеслава Федорищева, люди приобретают квартиры, когда позволяет экономическая ситуация в семье, когда они видят будущее устойчивым. «Это комплексный вопрос, связанный с экономикой, самочувствием каждой семьи, но здесь еще и большая административная работа, которая предстоит и которая должна давать возможность честным и компетентным застройщикам строить комфортное жилье —  во всех населенных пунктах, — отметил врио губернатора. — Надо содействовать, правительству Самарской области вместе с вами нужно находить возможность создавать такие условия, чтобы жилье строилось, причем жилье доступное».

Участие региона в национальных проектах – важный показатель работы должностных лиц министерств и правительства, лично врио губернатора. В предыдущем периоде область участвовала не во всех, в которых могла бы. Вячеслав Федорищев напомнил, что сейчас формируются новые национальные проекты, и Самарская область должна участвовать в каждом из них. Руководитель области выразил благодарность коллегам, которые представляют регион в Федеральном Собрании, за поддержку в этом направлении. В отношении текущих нацпроектов Вячеслав Федорищев обратил внимание, что есть риски их неисполнения, и эти риски также совместно необходимо преодолеть.

Еще одна приоритетная задача правительства региона на 2024 год и последующие годы – обеспечение общественной безопасности, содействие оборонным предприятиям в выполнении гособоронзаказа. «От нас многое зависит. Как люди добираются на предприятия, когда работают в три смены? Где находятся их дети, которые знают, что родители выполняют важную задачу, — в продленной смене, садике или нет.  Здесь мелочей нет», — обратился Вячеслав Федорищев.

Продолжится работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Здесь, считает врио губернатора, важно доверие предпринимателей, которые хотят создавать новые продукты, совершенствовать то, что уже сделано, вкладывать в регион.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что командой правительства была проведена большая работа – это видно в цифрах отчета, однако с изменением окружающей жизни будут меняться – и уже меняются — подходы в каждом направлении. Как считает врио губернатора, для качественных изменений нужен конструктивный подход: честно и открыто говорить о проблемах и совместно, во взаимодействии со всеми органами власти, их решать.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны.
25 июня 2024, 18:43
Энергетики «Т Плюс» провели Урок безопасности тепла для юных самарцев
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они... ЖКХ
127
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024, 17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области. Политика
392
В результате ДТП водитель УАЗ - госпитализирован.
25 июня 2024, 17:35
В Самаре на перекрестке Московского шоссе и ул. Советской Армии перевернулся УАЗ, столкнувшсь с Lada Vesta
В результате ДТП водитель УАЗ - госпитализирован. Происшествия
146
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
398
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
256
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
261
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
310
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
25 июня 2024  11:50
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
347
Весь список