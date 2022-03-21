«Время того требует»: Дмитрий Азаров поручил кабмину детально разбираться в причинах роста цен на товары

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В понедельник, 21 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, а также представители надзорных и правоохранительных органов.

Один из главных вопросов повестки заседания – контроль цен на продукты питания, товары первой необходимости и лекарства, а также – ритмичность их поставок в регион. Мониторинг осуществляется в ежедневном режиме, чтобы корректировать логистические маршруты доставки продукции и оперативно заполнять прилавки.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка областного минпромторга Алексей Софронов доложил, что за прошедшую неделю потребительский спрос увеличился на мясо и предметы гигиены, питьевую воду и куриные яйца. Существенно снизился ажиотаж на сахар, соль, крупы, макаронные изделия, муку и детские смеси.

«За прошедшую неделю на распределительные центры торговых сетей было доставлено более 1080 тонн сахарного песка. Запасы сахара составляют до 14 дней продаж, – отметил Алексей Софронов. – Поставки соли также сохраняются в стабильном режиме – в среднем от 60 до 80 тонн в неделю. Только на прошлой неделе было поставлено 84 тонны».

Дмитрий Азаров попросил доложить, где можно приобрести сахар по самой низкой цене. Руководитель департамента торговли и развития потребрынка перечислил ряд адресов, где сахар-песок продается по 64 рубля за один килограмм. Дмитрий Азаров поручил минпрому и главам муниципалитетов, в том числе Главе Самары Елене Лапушкиной, информировать жителей региона о низких ценах на всех доступных источниках, в том числе отвечать на комментарии людей, которые пишут губернатору на личной странице ВКонтакте.

Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителю регионального УФАС Леониду Паку, обозначил на необходимость оперативного реагирования на повышение цен, особенно в случае, если это происходит необоснованно. И при условии действия моратория на проведение проверок, необходимо находить механизмы. «Сделайте такие выезды совместно с прокуратурой, правоохранительными органами, проведите в течение недели такие рейды, – обратился глава региона. – Время того требует».

В некоторых торговых сетях произошел рост цены на соль. «Соль-Илецкий завод был 2 недели на простое. Наши торговые сети оплатили заранее порядка 10 вагонов, но предприятие начнет отгрузку только с этой недели», – пояснил Алексей Софронов.

Дмитрий Азаров обратился к Леониду Паку с просьбой выяснить, почему в период повышенного спроса производство было остановлено.

Поставки товаров других категорий, подчеркнул руководитель департамента потребрынка, осуществляются в обычном режиме и при необходимости они могут быть оперативно увеличены. Алексей Софронов также добавил, что наблюдается повышение цен на некоторые группы товаров, по которым зафиксирован ажиотажный спрос. Есть небольшое увеличение стоимости на фрукты и овощи, что связано с традиционным сезонным повышением.

Внимание также уделили стоимости строительных материалов. Руководитель областного минстроя Николай Плаксин отметил, что стоимость кирпича, щебня и речного песка за последнюю неделю осталась неизменной. Отмечается рост цен на стекло и металлочерепицу. «Стоимость арматуры постепенно снижается, крупный опт торгуется по 69 тысяч рублей за тонну, снижение составляет 30%», – отметил министр.

Губернатор поручил Николая Плаксину проанализировать состояние дел на каждой строительной площадке, чтобы не допустить приостановки работ. «Наша задача - строительную отрасль запустить в полною мощность. Президентом страны все соответствующие поручения даны. Стройка – это мультипликатор, который тащит за собой рабочие места, логистику, стройматериалы и многое другое. Проведите ревизию, выясните, есть ли случаи, где по различным причинам тормозится строительство объектов», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил в ближайшее время организовать встречу с застройщиками.

Дмитрий Азаров также задал вопрос о готовности подрядных организаций к предстоящему сезону по ремонту дорог. Министр транспорта региона Иван Пивкин отметил, что все запасные части для ремонта машин закуплены еще до повышения цен, почти все строительные материалы компании приобрели. «Угрозы срыва сезона нет», – отметил министр. Тем не менее, в настоящее время наблюдается рост стоимости щебня на 11%, который добывают на Орском карьере в Оренбургской области. Губернатор обратился к руководителю самарского управления ФАС Леониду Паку с просьбой вместе с коллегами из соседнего региона проверить обоснованность роста цен. Кроме того, Дмитрий Азаров намерен обсудить обозначенные вопросы по щебню и соли с Губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.

Говоря о доступности лекарств, министр здравоохранения региона Армен Бенян отметил рост цен по ряду категорий от 1 до 13%. Это связано с ростом стоимости на исходные компоненты. При этом по лекарствам, входящим в список жизненно-важных, рост составил до 6%. При этом запас лекарств в аптечных сетях составляет от 30 до 90 дней. Что касается льготных препаратов, закупки были произведены на полгода. В ближайшее время будет осуществляться заключение контрактов на приобретение на оставшийся период.

Дмитрий Азаров поручил на постоянной основе вести мониторинг цен и при резком и существенном повышении передавать сведения в контрольно-надзорные органы, особенно это касается жизненно важных лекарств.

Фото: правительство СО