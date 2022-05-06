Вопросы обеспечения безопасности жителей региона в весенне-летний период обсудили в облправительстве

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Сегодня, 5 мая, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



На заседании подвели итоги осенне-зимнего пожароопасного периода, который продолжался с 1 сентября прошлого по 1 марта текущего года. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал, что основными причинами произошедших за это время пожаров стало неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил обустройства и эксплуатации электро- и печного оборудования.



С начала 2022 года на территории области зарегистрировано 1506 пожаров, из которых 200 – природные (за аналогичный период прошлого года – 3226 пожаров, 1288 из которых были природными). Неосторожное обращение с огнем стало причиной 48% пожаров.

Участники совещания обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, проанализировали готовность источников наружного противопожарного водоснабжения.



Олег Бойко отметил, что в 4 городских округах и 12 муниципальных районах области к настоящему времени не выполнены или выполнены не в полном объеме минерализованные полосы. Проблемным вопросом остается противопожарное обустройство городских лесов в мегаполисах региона – отсутствуют пожарные водоемы и гидранты, не все квартальные просеки расчищены от валежника. По итогам совещания главам городских округов даны соответствующие поручения.



На 1 мая на территории региона имеется 31627 источников наружного противопожарного водоснабжения, 1683 из них находятся в неисправном состоянии. В антилидерах здесь Октябрьск, однако в настоящее время в городском округе есть положительная динамика по сокращению неисправных гидрантов. В целом, как отметил глава областного МЧС, последние несколько лет количество неисправных источников противопожарного водоснабжения в Самарской области постоянно снижается.



Виктор Кудряшов: «Ежегодно в регионе утверждается план по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. Предусмотренные в нем мероприятия учитывают риски и опыт прошлых лет, и к исполнению каждого пункта необходимо подойти со всей ответственностью. Природные пожары в прошлом году нанесли нам колоссальный ущерб. Сегодня, благодаря погоде, есть еще немного времени подготовиться. Устройство минерализованных полос, устранение несанкционированных свалок на границах с лесным фондом, проверка противопожарных водоемов позволяют предотвратить пожары и избежать серьезного ущерба».



Председатель областного Правительства поручил особое внимание уделить профилактическим мероприятиям по недопущению пожаров в населенных пунктах, жилом фонде и объектах социальной сферы, в том числе разъяснительной работе с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.



На заседании рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах в прошедший осенне-зимний период и летом 2022 года. Как доложил главный государственный инспектор по маломерным судам Самарской области Александр Чуйков, с 1 ноября по 31 марта на водных объектах произошло 8 происшествий, в результате которых погиб один человек, спасено 25.



В летний период 2021 года к эксплуатации было допущено 36 пляжей. В преддверии нового летнего сезона председатель Правительства Самарской области поручил проработать вопрос об увеличении количества официальных пляжей в регионе: «Нужно сделать это как можно раньше, чтобы к началу сезона большинство пляжей были открыты. В местах, где купаться опасно, должны быть установлены предупреждающие аншлаги, спасательные мосты. Особенно тщательно необходимо проанализировать территории, где допущена гибель людей, это касается, в том числе, правого берега Волги».



Отдельное внимание на заседании комиссии было уделено мерам по обеспечению пожарной безопасности объектов отдыха и оздоровления детей. Организованным отдыхом в летнее время в организациях системы образования планируется охватить более 62 тысяч детей. Для этого задействуют 665 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, лагерь «Жигули», ГБУ СО Центр патриотического воспитания «Лесная сказка», детский технопарк «Кванториум-63 регион» и Региональный центр для одаренных детей. Планируется обеспечить участие около 250 тысяч ребят в спортивных сборах, учебно-тренировочных занятиях, общественно-полезной деятельности.



Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян подчеркнул, что все объекты на 100% оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт 01. При подготовке к летней оздоровительной кампании осуществлены необходимые меры по повышению уровня противопожарной защиты учреждений образования. Кроме того, все руководители образовательных учреждений, где планируется открытие оздоровительных лагерей, прошли обучение пожарно-техническому минимуму.



По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, в летнюю оздоровительную кампанию 50 организаций отдыха и оздоровления детей стационарного типа готовятся принять более 50 тысяч ребят. Перед началом работы все организации проходят оценку готовности к заезду детей муниципальными межведомственными комиссиями по организации отдыха и оздоровления детей, в состав которых входят, в том числе, представители территориальных отделов МЧС России по Самарской области.



«Каждое министерство, ответственное за организацию летнего отдыха детей, каждое муниципальное образование должны в рамках своей ответственности выделять необходимые ресурсы на обеспечение пожарной безопасности. При любом состоянии бюджета мы уделяем этим вопросам особое внимание, год за годом оснащаем учреждения новым оборудованием, проводим необходимые профилактические мероприятия. Вопросы обеспечения безопасности у губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства региона всегда находятся в приоритете», – подчеркнул Виктор Кудряшов.