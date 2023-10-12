Волонтёры «Единой России» продолжают помогать медикам

Волонтеры бывают здесь 1-2 раза в неделю, иногда чаще. Многие из ребят - сами будущие медики, и потому помощь сотрудникам и пациентам госпиталя ветеранов войн для них - своего рода практикум будущей профессии. Госпиталь стал базовым для реализации проекта «Возвращение с СВО» по комплексной реабилитации военнослужащих. В смену полный осмотр могут провести для 25-30 человек, но большинство пациентов маломобильны и им нужна помощь волонтеров.

«Здесь проходят лечение и обследования не только участники СВО, но и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Многим нужна помощь волонтеров в маршрутизации и доставке до медкабинетов, лабораторий, на прогулке. Да и вообще стараемся помочь медикам», - рассказал руководитель штаба МГЕР в Куйбышевском районе г.о. Самара, волонтёр Арсений Ганин.

Учреждение работает с участниками боевых действий с момента основания – принимали пациентов и во время Великой Отечественной войны, и после Афганистана, и после Чечни. Военнослужащие-участники СВО – отдельная категория подопечных госпиталя. Помимо профессиональной медпомощи им необходимы внимание, забота, особое отношение.

По будним дням ребята сопровождают больных на процедуры, доставляют им медикаменты и выводят на прогулки. А в выходные, когда больные отдыхают в палатах, волонтёры проводят санитарную обработку коридоров, палат и кабинетов.

«Я учусь на медсестру в медицинском колледже, я понимаю, насколько важно выполнять эту полезную для врачей и тем более больных работу», - рассказала активистка МГЕР Арина Акаева.

Напомним, что в Самарском госпитале ветеранов войн проходят диагностику и получают стационарное лечение ежегодно более 8 тысяч ветеранов войн. За 75 лет деятельности госпиталя медицинская помощь была оказана более 318 тысячам ветеранов.