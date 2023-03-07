Волонтёры «Единой России» поздравляют с наступающим праздником жительниц региона

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Первые букеты и поздравления самарские молодогвардейцы адресовали мамам и жёнам военнослужащих -участников СВО. Молодогвардейцы Куйбышевского района поздравили с наступающим Международным женским днём жену военнослужащего Анару Курмангалиеву и маму участника СВО Саманию Низамову.

"Мы обязаны сделать все, чтобы бойцы на передовой не беспокоились о том, что дома что-то не так, а были спокойны. Поздравим, поможем, поддержим", - поделился руководитель «Молодой гвардии» Куйбышевского района Арсений Ганин.

Поздравления с праздником принимали и самые активные и инициативные жители района члены Совета ветеранов. Цветы и подарки дамам почтенного возраста вручили волонтеры совместно с секретарем местного отделения партии "Единая Россия", главой Куйбышевского района Алексеем Коробковым.

Накануне 8 Марта молодогвардейцы Куйбышевского района поздравили волонтеров и лидеров движения "Ждем Домой" с наступающим праздником.

В прошлом году в Самаре несколько активных женщин серебряного возраста объединились сначала в социальных сетях, а потом и в оффлайне. Так появилось общественное движение «Ждем домой», направленное на поддержу участников специальной военной операции. Под чутким руководством, Надежды Студинской и Натальи Рябовой, волонтеры шьют маскхалаты, балаклавы собственной разработки, нательное белье и тактические носилки для военнослужащих. В каждое изделие вкладывается молитва (православная или мусульманская), иконка, детский рисунок или письмо.

«Считаем важным поддерживать наши общественные организации, такие как как Совет ветеранов района. В него входят абсолютно разные люди с разными профессиями, но их объединяет одно - любовь к нашей Родине - России. Мы как молодёжь стараемся помогать, поддерживать наших волонтеров, чем можем», - подчеркнул Арсений.

В эти дни цветы и сладкие подарки от волонтеров партии получили и представители Женсовета 2-ой гвардейской армии, активные участницы деятельности общественного фонда «Звезда и Лира», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"