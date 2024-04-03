Волонтеры «Единой России» сопроводили детей из Белгородской области в самарский цирк

124

489 детей из Белгородской области приехали в Самару для временного размещения. Для ребят созданы все необходимые условия для проживания, обучения, отдыха.

В самарском регионе к приезду юных гостей из Белгорода готовились заранее. В конце марта из-за сложной обстановки власти Белгородской области приняли решение начать вывозить детей из региона. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят.

По приглашению главы региона, секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова в Самарскую область прибыло 489 детей. Более половины из них - в возрасте от 8 до 10 лет.

Всех прибывших разместили на базе одного из детских центров губернии. Здесь ребятам созданы все необходимые условия, для них организовали учебный процесс и досуговую программу. Продумали, как организовать обучение и как его сочетать с культурными мероприятиями.

В минувшие выходные дети из Белгородской области побывали в самарском цирке имени Олега Попова. Помогли им в этом волонтёры партии. Активисты «Молодой Гвардии» встретили юных гостей на входе, помогли раздеться и сдать вещи в гардероб, проводили на представление и раздали попкорн.

Юные белгородцы стали зрителями циркового представления «Королевского цирка» Гии Эрадзе под названием «5 континентов».

«Красивые, яркие костюмы, самые разные дрессированные животные. Особенно понравился номер «Золотые рыбки»», рассказали юные зрители.

«Эмоции у детей были великолепные, ребятам очень понравилось представление. Мы готовы проводить мероприятия с детьми, прибывшими из Белгородской области, на базе детского лагеря, в котором они размещаются, а также на территории других культурно-развлекательных центров Самарской области», — рассказал активист «Молодой Гвардии» Арсений Ганин.

Гости разместились в комфортных условиях недалеко от областной столицы. Пока ребята приехали на три недели. Но если обстановка не изменится в лучшую сторону, дети останутся до конца учебного года.

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"