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Волонтерские центры «Единой России» обработали почти два миллиона заявок от медиков и граждан

18 ноября 2021 17:46
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Одним из наиболее востребованных направлений работы добровольцев остается автоволонтерство.

Количество активистов в волонтерских центрах «Единой России» в регионах превысило 80 тыс. человек, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе селекторного совещания по вопросам организации работы региональных волонтерских центров 17 ноября.

«Наши волонтеры перевезли 11 тысяч врачей, в том числе почти 2,5 тысячи были обеспечены транспортом со стороны депутатов партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена почти на 100%», - сказал он.

За минувшую неделю добровольцы отвезли 33 тысячи лекарственных наборов людям, проходящим лечение от коронавируса, подавляющее большинство (88%) – непосредственно в день обращения. Медицинским работникам передано 10,5 тысяч продуктовых наборов и более 140 тысяч комплектов горячего питания.

«По лекарственным наборам – закрыто более 90% от потребности, по продуктовым наборам – 75%, по горячему питанию – порядка 95%», - подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, с начала пандемии представители депутатского корпуса и актива партии отработали более миллиона рабочих смен в медицинских учреждениях, из них более 113 тысяч смен – лично депутаты «Единой России» разного уровня.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (фракция «Единой России») сообщил, что в рамках акции «Мы вместе» трудятся более 250 тысяч человек. В больницах работают около семи тысяч волонтеров-медиков. Один из вопросов, который требует решения, - обеспечение автоволонтеров топливными картами. Сделать это можно по договоренности с бизнесом, считает депутат.

«Есть льготы - если топливная карта передается в адрес НКО, то она не облагается налогом на прибыль. Это и для компаний определенный бонус, и для многих волонтеров большая поддержка. Мы с Максимом Топилиным (председатель комитета по экономической политике Госдумы – прим. ред.) проработаем технологию, как верифицировать волонтеров, и в каком объемы должны быть такие карты», - сказал он.

В свою очередь, лидер движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция «Единой России») озвучила предложения о дополнительных мерах поддержки волонтеров, которые появились по итогам встреч с ними. В частности, это введение региональных наград и знаков отличия за добровольчество. Для студентов-волонтеров это может быть назначение повышенной стипендии.

«Сегодня, согласно приказу Минобразования, при распределении повышенной стипендии учитывается общественно полезная деятельность студентов, где организатором является вуз», - сказала она.

Третья инициатива касается освобождения от налогообложения дохода волонтера в виде оплаты телефонной связи - при условии осуществлении добровольческой деятельности.

В регионах волонтеры «Единой России» уже мобилизуют все силы для помощи людям во время пандемии.

Успешные практики работы представили региональные волонтерские центры партии. Например, в Ростовской области в ноябре при поддержке партии стартовала акция «Донорство». К ней присоединились волонтеры, депутаты, студенты, молодогвардейцы. В ближайшее время в регионе планируется провести акцию по сдаче донорской крови для маленьких детей, которые в этом нуждаются.

В Липецкой области запустили проект «Полный доступ», в рамках которого на базе каждого местного отделения партии открылись дополнительные окна МФЦ. «Единая Россия» заключила соглашение с управлением социальной политики о выделении ставок сотрудников МФЦ, чтобы официально оформить на работу 23 сотрудника местных отделений партии. Это помогло увеличить доступность госуслуг.

В Башкортостане волонтерский центр партии при содействии регионального Минздрава открыл для пожилых граждан 50 специализированных пунктов вакцинации. Такая работа позволила увеличить число вакцинированных граждан возраста 65+ в полтора раза.

В Самарской области 20 волонтеров приступили к работе в 10 круглосуточных пунктах вакцинации. В вечерние часы – основный наплыв людей на прививку от COVID-19, говорят медики, и иногда это до 200 человек за смену. Помощь волонтеров здесь необходима. Ребята измеряют температуру всем пришедшим на прививку, помогают заполнить документы, показывают расположение прививочных кабинетов и каждый вечер привозят фрукты, сладости и пирожки для дежурной смены медиков.

«Сегодня нашим медикам вновь приходится работать во время серьезных нагрузок, и поэтому любая посильная помощь лишней не будет», — уверены самарские волонтеры.

Ранее «Единая Россия» мобилизовала волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии оказывают помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех регионах страны и объединили более 100 тысяч активистов, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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