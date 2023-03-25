Володин предложил запретить деятельность МУС в России

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Необходимо внести в законодательство изменения, запрещающие деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России и предусматривающие ответственность за поддержку МУС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала 17 марта ордер на арест президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса МУС об аресте президента России неприемлема, а любые решения МУС ничтожны с точки зрения права.

Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает более 50% населения Земли, среди которых Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция, пишет Смотрим.