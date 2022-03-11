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Воевать по правилам: в ООН внесли предложение создать нормы цифрового нейтралитета

11 марта 2022 16:39
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Необходимо проверять и размещать только достоверную информацию. Фейки вызывают паническую реакцию у мирного населения, выходя за рамки военного конфликта. 

В ООН поступило предложение создать «нормы цифрового нейтралитета» в период вооруженных конфликтов. С инициативой выступил Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).

 «Предлагаем инициировать создание норм о цифровом нейтралитете в период вооруженных конфликтов, призванных регламентировать и детерминировать различные аспекты информационного освещения таких конфликтов. Это станет значимым шагом к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий», - обратился гендиректор РОЦИТ Рустам Сагдатулин в письме к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Сейчас гуманитарное право не учитывает и не регулирует информационные войны. По словам Сагдатулина, это позволяет конфликтующим сторонам свободно применять любые инструменты и технологии, призванные исказить реальную картину мира. Фейки часто используются для дезинформации не только сторон конфликта, но и всего мирового сообщества.

По мнению экспертов, это важно, чтобы не разжигать между людьми вражду, чтобы не было ситуаций, когда весь мир «хейтит» какой-то народ. Необходимо проверять и размещать только достоверную информацию. Фейки вызывают паническую реакцию у мирного населения, выходя за рамки военного конфликта. Например, украинские власти разместили в своих аккаунтах жестокие фотографии, которые потом разошлись по соцсетям. И вызвали ненависть к тем, кто это якобы сделал – к русским солдатам, а далее и ко всем русским гражданам. Помимо этого, примером адресных провокаций выступает и таргетированная реклама в зарубежных соцсетях. Она дискредитирует россиян в глазах всех народов мира.

Напомним, что в России работает официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф». Портал информирует граждан по волнующим и самым актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в стране.

Одна из задач портала Объясняем.рф - противодействие распространению фейковых новостей. Их авторы преследуют разные цели: запугать, обогатиться, наделать шума в соцсетях. Опровержение фейков - в рубрике «Стопфейк».

 

Фото:    pixabay

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