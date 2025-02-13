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Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
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Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве

13 февраля 2025 20:52
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Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.

В четверг, 13 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве. В ходе совещания участники обсудили вопросы развития инфраструктуры региона за счет средств от списания бюджетных кредитов, текущую ситуацию по объектам строительства в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и ряд обращений граждан. 

«Правительством России было принято решение о предоставлении возможности списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам за счет средств федерального бюджета в обмен на вложения в инфраструктуру. Это поручение Президента РФ, оно по-настоящему дает возможность тем субъектам, которые развиваются, вкладывать в свою инфраструктуру. Таким инструментом необходимо пользоваться и показывать развитие», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Благодаря этим мерам господдержки регионов в Самарской области, в частности, в многоквартирных домах будет заменено 7 тысяч лифтов в течение ближайших 5 лет. В особой экономической зоне в Тольятти будет локализовано лифтовое производство в партнерстве с одной из отечественных компаний. Подготовить соответствующее соглашение и начать первые закупки Вячеслав Федорищев поручил с 1 апреля. Строительство завода должно начаться с 1 сентября текущего года, а с 1 января 2027 года он должен начать работу.

В числе других целей, на которые запланировано направить высвобождаемые кредитные средства, — инфраструктура ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов. Как отметил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов, в Единый общероссийский перечень опорных населенных пунктов включены 33 территории Самарской области. В целом до 2029 года на региональные объекты инфраструктуры предполагается направить 20 млрд высвобожденных кредитных средств. Заявку в Минфин России губернатор поручил направить до 1 марта 2025 года. 

В ходе совещания особое внимание уделили завершению строительства очистных сооружений по федеральному проекту «Оздоровление Волги». В регионе 5 не завершенных вовремя объектов, они перешли на 2025 год. Как отметил Вячеслав Федорищев, на состоявшемся в минувшую среду координационном совещании под руководством помощника Президента РФ Дмитрия Патрушева подводились итоги проекта, Самарская область — в отстающих. Проблемы копились на протяжении всего времени действия проекта и были связаны с недобросовестностью подрядчиков, слабым межведомственным взаимодействием органов власти, недостаточным контролем. «Я доложил подробно наш план действий, как каждый объект мы достраиваем, в целом подход принимается», — сообщил губернатор. Так, на трех объектах (в Жигулевске, Нефтегорске и Безенчуке) завершены строительно-монтажные работы, ввод планируется в феврале-марте. По двум объектам — в Новокуйбышевске и Сызрани – сменили подрядчика, разработаны новые дорожные карты со сроками завершения в августе 2025 года. Вячеслав Федорищев поручил заместителю председателя Правительства области Михаилу Белоусову координировать работу.

Глава региона подверг критике работу властей по итогам рассмотрения обращений граждан. Так, в Октябрьске на протяжении 4 последних месяцев не могут решить проблему с затоплением канализационными водами. По словам представителей администрации муниципалитета, в городе нет специализированной техники — насосов и гидропромывочной машины повышенной мощности для промывки канализационного коллектора. С этим вопросом они обращались к профильному областному министерству, подрядчикам в Самаре и Сызрани, но необходимую технику удалось найти только в Ульяновске, и сегодня подрядчик приступил к работе. Вячеслав Федорищев подчеркнул: работа в городе была организована неправильно. «Если муниципалитет к нам обращается с проблемой, которую сам не может решить, мы обязаны эту проблему решать безотносительно полномочия это муниципальные или региональные. Смысл не в том, чьи полномочия, а в том, кто быстрее проблему решит. Если проблема не решается неделю, мы бьем тревогу – каждый по своему направлению», — сделал замечание Вячеслав Федорищев, обращаясь к членам областного Правительства. 

Жители села Черноречье Волжского района пожаловались на перебои с электроснабжением.  И.о. главы м.р. Волжский Александр Шарков пояснил: в этом году будет проведена реконструкция электросетей, а в дальнейшем продолжится их модернизация — план расписан до 2027 года с учетом ежегодно возрастающей нагрузки на сети.

Вячеслав Федорищев также дал поручения по обращению родителей учеников о проблемах с отоплением в школе №3 Нефтегорска и по обращению жительницы о проверке действий представителей власти в Челно-Вершинском районе.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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