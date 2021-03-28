Власти России готовы оказать содействие Египту с контейнеровозом Ever Given

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Власти России готовы оказать содействие Египту из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Египте Георгий Борисенко, передает РБК.



«Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — сказал посол.



При этом Борисенко отметил, что пока просьб о помощи со стороны Египта не приходило.



Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что ситуация с севшим на мель судном улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.

Фото: dpa / Global Look Press / РБК

