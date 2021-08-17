Владимир Путин взял под личный контроль устранение ЧС и их последствий в регионах России

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Президент в режиме видеоконференции провел совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Владимир Путин контролирует, как выполняются его поручения в местах ЧС. При необходимости корректирует работу федеральных и региональных властей. Принятые решения уже позволили справиться с ЧС на большинстве территорий.

Прежде всего речь шла о подтоплениях в Крыму и Краснодарском крае, а также о лесных пожарах в Якутии. По поручению Президента в Якутии сейчас работает глава МЧС Евгений Зиничев и лично координирует работу, несмотря на то что тушение лесных пожаров не входит в зону ответственности МЧС. Непосредственно в зоне ЧС находится и полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно. Конечно, главное – это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество», - подчеркнул Президент.

Владимир Путин поручил подготовить необходимые средства для безотлагательной отправки в безопасные места детей, пожилых людей, беременных женщин. Кроме этого, позаботиться и о жителях тех населенных пунктов, которым огонь непосредственно не угрожает, но они страдают от дыма. Особенно это касается пожилых и людей с хроническими заболеваниями органов дыхания.

В целом, необходимо отладить все аспекты, связанные с оказанием материальной, медицинской, социальной помощи пострадавшим.

Также президент обратил внимание на то, что все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу. А значит учебные заведения и другие социально значимые учреждения должны быть восстановлены и отремонтированы максимально оперативно.

«Обращаю особое внимание на то, что надо постараться максимально сохранить лесные богатства. При проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов, обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей – насколько это возможно. Конечно, я понимаю ситуацию, которая там складывается», - добавил Владимир Путин.

Опасность возникновения лесных пожаров остается актуальной и для Самарской области. Установившаяся аномально жаркая погода в регионе усугубляет ситуацию. Если в прошлые годы общая площадь лесных пожаров не превышала 17-25 га – загорались небольшие участки леса. То в этом году площадь, охваченная огнем, увеличилась до 152 га. Благодаря слаженной работе подразделений МЧС, органов власти и волонтёров пожар в лесу Тольятти был успешно ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чтобы предотвратить лесные пожары в Самарской области активно используется система контроля и мониторинга.

Фото: ТАСС