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Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы

21 июня 2021 10:37
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Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы

Идея человекоцентричности должна стать главным принципом партийной работы, отметил секретарь Самарского регионального отделения после выступления президента на ХХ Съезде Партии в Москве

«Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи, отметил Владимир Путин на съезде «Единой России».

«Для современного качества жизни, для уверенности в будущем важно все — и эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и поселках, и доступные места в детских садах и яслях. И, конечно, новые рабочие места — во всех регионах страны», — отметил Президент.

«Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно», - добавил Владимир Путин.

«Безусловно, в центре внимания всегда должен быть человек. Все предложения и наказы, которые прозвучали от жителей нашего региона, безусловно, должны найти отражение в предвыборной программе партии. Именно пожелания людей и их устремления станут для нее основой и найдут практическое применение. Именно так мы и стараемся работать, ориентируясь на людей, принимая во внимание их нужды и устремления», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

«По каждому проекту мы советуемся с людьми: как и где именно благоустроить двор, улицу, поселок. Сегодня мы видим в регионе десятки тысяч построенных детских садов, школ, больниц и поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов», добавил он.

Партия должна, действовать энергично и настойчиво. заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на XX Съезде «Единой России». У партии ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки, считает глава государства и лидер «Единой России».

«Стратегические цели и планы обозначены. Но партии большинства принадлежит здесь ключевая роль», - отметил Президент. Это касается в первую очередь, развития региональных инфраструктурных проектов, уверен секретарь Самарского регионального отделения Дмитрий Азаров.

Крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов. И здесь партия также заявила целый ряд масштабных инвестиционных идей. 

Самарская область уже готова представить проекты, среди которых строительство магистрали «Центральная», макет первой в России «Умной дороги», электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата «АИСТ-2Д». Обсуждение реализации масштабных инфраструктурных проектов состоялось ранее в рамках стратегической сессии на Петербургском международном экономическом форуме. 

«Прорыв сделан достаточно серьезный. Только в Самарской области в рамках нацпроекта мы приводим в порядок 300 км дорог, которые говорят о масштабных проектах – строительстве одновременно трех мостов через главные водные артерии региона – реки Волга, Самара и Сок», - напомнил Дмитрий Азаров.

Новые проекты позволят Самарской области выйти на принципиально иной уровень развития, считает секретарь реготделения Дмитрий Азаров. Партия сможет взять на контроль и принять непосредственное участие в реализации масштабных проектов в регионе, как предлагает президент.

«Также поручения президента   Путина касаются поддержки семей. Внимание президента к семьям с детьми на протяжение всей его работы очень велико. Сегодня принято еще одно важнейшее решение: освободить от подоходного налога прибыль от продажи квартиры для семей с двумя и более детьми. Это несомненно поможет семьям улучшить жилищные условия», - прокомментировал Дмитрий Азаров. 

Отметим, что Самарская область оказывает беспрецедентные меры поддержки семей и жителей Самарской области. Объем финансирования из федерального и регионального бюджетов на текущий год увеличен до 34,6 млрд рублей, что в два раза больше показателей достаточно благополучного 2019 года.

В прошлом году, с учетом дополнительной поддержки населения, в качестве ответных мер на «удары» пандемии объем средств соцвыплат составил 23,9  млрд. В этом году увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.С этого года введен дифференцированный подход – для семей с детьми, чей доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума, размер выплаты будет составлять 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума в зависимости от размера доходов граждан, то есть от 5,5 тыс. рублей до 11 тыс. рублей.

Также Владимир Владимирович предложил предусмотреть выделение не менее 30 млрд рублей на период до 2024 года на развитие среднего профессионального образования. Сейчас такое образование "строится и на базе колледжей, и вузов".

«Важность подготовки высококвалифицированных рабочих кадров крайне актуальна.   Мы привели в порядок школы, у нас прекрасная материально-техническая база высшего образования, средне-профессиональному никак нельзя отставать.  Президент отметил, что эти 30 млрд  "пойдут на обновление материальной базы, на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения». Это важнейшая задача, поскольку квалифицированные специалисты рабочих профессий — это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает. В нашем регионе на поддержку могут рассчитывать и сами абитуриенты, поступающие в самарские вузы и колледжи. В целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе им выплатят по 10 тысяч рублей»- отметил секретарь реготделения партии «Единая Россия, глава региона Дмитрий Азаров. 

Напомним, ХХ съезд «Единой России» состоялся 19 июня в Москве. Делегацию Самарской области возглавил секретарь Самарского регионального отделения Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области. 

 


 

Теги: «Единая Россия» Акценты В центре внимания Владимир Путин Дмитрий Азаров ХХ Съезд Партии

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