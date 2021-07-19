Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам

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В понедельник, 19 июля, Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме ВКС провел Президент РФ Владимир Путин.

Участники заседания обсудили промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития Российской Федерации и ключевых задачах на период до 2024 года. Открывая встречу, Глава государства акцентировал внимание на том, что нужно объективно оценить достигнутые результаты, посмотреть, что реально сделано, а где потребуются дополнительные ресурсы и решения, предметно обсудить планы и практические шаги на рассматриваемый период.

«Несмотря на сложные испытания, необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, мы последовательно двигались вперёд, потому что всегда, даже в самое трудное время держали в фокусе наши общие национальные цели, которые близки и понятны каждому гражданину страны, – подчеркнул Президент России. – А это подъём наших регионов, городов и посёлков, создание новых рабочих мест, благополучие и достаток российских семей – чтобы рождались дети, и у них были равные возможности для образования и развития».

На протяжении последних лет в государстве укрепляется система поддержки семей с детьми: действует система выплат, материнский капитал, снижена ставка по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми.

Опережающими темпами идет жилищное строительство. К концу текущего года планируется построить и сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья.

Создаются новые места в школах, в регионах страны появляется всё больше вузов, а качество обучения, исследовательской деятельности в них получает признание и на международном уровне.

Практически вернулся к «доковидным» параметрам 2019 года уровень безработицы. Экономический рост по итогам года составит порядка четырёх процентов.

«Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счёте именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы», - акцентировал внимание Президент России.

Глава государства отметил, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач, проблем, которые чувствительны для людей.

«Нам надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, реализации задач цифровой трансформации страны. И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний «на потом», «на когда-нибудь», – отметил Президент.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин озвучил ряд новых стратегических инициатив, которые будут реализовываться в стране и станут частью единого плана достижения национальных целей. Они сформированы на основе мнений людей.

«Во время работы над инициативами мы отметили важность обратной связи с людьми. Взаимодействие с людьми стало обязательной частью нашей работы. Мы провели несколько раундов опросов в России, в том числе, и в интернете по каждой инициативе. Наиболее активно участвовали люди в возрасте от 25 до 39 лет. Их почти половина. И мнение людей стало основой формирования рейтинга для определения пакета сегодняшних предложений», – подчеркнул Премьер-министр.

Именно по такому принципу – на основе мнений и инициатив людей – строится работа Правительства Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Регион является одним из лидеров в стране по реализации национальных проектов. Самое активное участие в их воплощении принимают жители.

В 2018 году была сформирована Стратегия лидерства региона. В ее основу вошли более 950 тысяч предложений жителей губернии. И сегодня в ходе рабочих поездок в муниципальные районы Дмитрий Азаров встречается с людьми, чтобы обсудить ход реализации стратегии, «сверить часы» и при необходимости скорректировать приоритетные цели и задачи.

В ходе заседания Михаил Мишустин озвучил инициативы, касающиеся ключевых направлений социально-экономического развития и связывающие все нацпроекты и госпрограммы. Всего было подготовлено более 250 инициатив, 42 – были доработаны, отобраны и представлены на заседании совета. Как отметил Премьер-министр, «они призваны усилить принятые ранее решения долгосрочного характера», а также добавить гибкости социально-экономической системе.

«Все повышенные, в том числе социальные, обязательства перед людьми будут выполнены в полном объеме. Граждане своевременно получат все выплаты, пособия, пенсии, а ранее принятые решения в социальной сфере будут осуществляться в проактивном режиме, – подчеркнул Михаил Мишустин. – По всей стране появится возможность в «онлайне» получать государственную услугу по оформлению выплат, пособий и справок. Работа над её формированием идёт полным ходом, как и реализация планов в рамках цифровой трансформации».

Все инициативы условно распределены по шести направлениям: это социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и сервисное государство. Речь шла о развертывании в стране сети лабораторий с быстрой и доступной диагностикой инфекций, о первичном звене медицины, системе реабилитации. Также была анонсирована принципиально новая единая цифровая система адресной социальной поддержки граждан, чтобы граждане могли получать необходимую помощь за считанные минуты и для оформления не требовался сбор бумаг.

Не менее важная задача – повышение популярности рабочих специальностей. Предстоит сконцентрировать программы подготовки примерно по 200 профессиям. «Чтобы у молодых людей были высокие компетенции в области информационных технологий, мы планируем ввести курсы программирования в школах и цифровые кафедры в университетах», – добавил глава кабмина.

В строительном секторе важны оперативность и простота процедур, а также отсутствие устаревших нормативов. Это позволит сохранить темпы строительства жилья и социальных объектов, даст возможности применять цифровые решения.

В сфере экологии Михаил Мишустин предложил к реализации инициативу, которая направлена на низкоуглеродное развитие экономики, снижение выбросов парниковых газов. А по направлению «технологическое развитие» Премьер-министр отметил проект создания собственной линейки электромобилей. Кроме того, внимание будет уделяться высокотехнологичным проектам в микроэлектронике, беспроводной связи, в сфере чистой энергетики. В приоритете останется разработка новых материалов.

«Комплекс стратегических инициатив не просто направлен на социально-экономическое развитие страны, но и станет стимулом для развития отраслей. Общим результатом от реализации как уже принятых решений, так и новых инициатив должно стать увеличение высокотехнологичных и сервисных секторов в экономике, а внутри отраслей – рост высокооплачиваемых рабочих мест. И в конечном счете, повышение качества жизни людей», – подчеркнул Председатель российского Правительства.

На заседании выступила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации рассказала о проектах, которые разрабатываются в рамках национального проекта «Здравоохранение» и основных результатах работы по достижению национальных целей «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». В частности, по ее словам, особое внимание сейчас должно быть направлено на реабилитацию граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Как заявила Татьяна Голикова, углубленную диспансеризацию, стартовавшую в июле, пройдут около 8500 млн россиян.

О способах достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» и результатах работы в этом направлении доложили Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Марат Хуснуллин в своем докладе привел данные Росстата, согласно которым в первом полугодии текущего года на 23% в России вырос объем вводимого жилья, а число семей, улучшивших свои жилищные условия, увеличилось на треть.

С докладом об основных результатах работы по достижению национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» выступил Андрей Белоусов, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Результаты работы по достижению национальной цели «Цифровая трансформация» представил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Подводя итоги заседания, Владимир Путин отметил, что новые инициативы, которые были озвучены, отвечают вызовам времени и направлены на улучшение качества жизни граждан.