Дмитрий Азаров: «Президент оказывает поддержку проекту строительства обхода Тольятти и моста через Волгу»

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В четверг, 3 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума было подписано крупное соглашение о совместной реализации проекта «Строительство Обхода Тольятти» с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

О важности проекта свидетельствует тот факт, что при подписании соглашения в режиме вкс присутствовал Президент РФ Владимир Путин. Соглашение подписано между Евразийским банком развития и АО «ДСК «АВТОБАН» в присутствии Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подписи под документом поставили председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов и генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии подписания, подчеркнул: «Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай».

Владимир Путин поблагодарил участников форума за работу и выразил надежду на то, что Россия не только уверенно выйдет из сложной ситуации, в которой оказался весь мир, но и достигнет новые рубежи.

«У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство РФ делало и будет делать все для того, чтобы вас поддержать», - подчеркнул Президент Российской Федерации.

Дмитрий Азаров напомнил, что проект начал реализовываться благодаря поддержке Президента, который в 2018 году, посетив Самарскую область, дал положительную резолюцию на инициативу Дмитрия Азарова о строительстве мостового перехода и внесении изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

«Нам удалось доказать, что именно через Самарскую область оптимально проходить международному транспортному маршруту. Президент дал поручение, были внесены изменения в транспортную стратегию. Дальше, не дожидаясь полного 100% государственного финансирования, выстроили модель государственно-частного партнерства. Это уникальный проект, который отмечен сегодня даже Организацией Объединенных Наций, — сообщил Дмитрий Азаров. - Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость этого проекта как для России, так и для межгосударственного сотрудничества, для развития целого ряда регионов. Конечно, этот проект для нас является флагманским. Проект, на который сегодня равняются другие регионы, находится в центре нашего внимания».

Подписанное соглашение стало еще одним шагом для финансового обеспечения строительства. На данный момент техническая готовность объекта составляет уже 23%. Руководство региона уверено в том, что к концу года эта цифра составит более 40%.

«Это большая напряженная работа. В том числе, с банковским пулом, который обеспечивает финансирование проекта. Очень важна поддержка Правительства Российской Федерации. Мы заявили проект во фронтальную стратегию опережающего инфраструктурного развития, и рассчитываю, получим поддержку», — подчеркнул Губернатор.

Значимость проекта в масштабах страны отметили участники соглашения Алексей Андреев и Николай Подгузов. «Международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай», частью которого является обход Тольятти, — самый амбициозный проект развития российской транспортной инфраструктуры. Прямое соединение двух стремительно растущих мировых экономик – Китая и Западной Европы – включает Россию в один из самых влиятельных транспортных коридоров, — прокомментировал генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев. — Уверен, что благодаря работе в одной команде с такими надежными партнерами, как ЕАБР, инвестиционный проект «Обход Тольятти» будет выполнен с безупречным качеством и в срок».

«Наш банк планомерно реализует проект транспортного коридора Европа – Западный Китай. Уверен в дальнейшем успешном партнерстве с «АВТОБАНОМ», — заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.