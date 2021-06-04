Владимир Путин выделил «хорошую динамику» инвестразвития Самарской области

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Прямо сейчас во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ Президент страны подчеркнул значимость усилий регионов в условиях мировых испытаний ковид ограничениями.

Главным критерием назвал инвестиционную активность. Среди лидеров выделил и нашу Самарскую область.

Чуть раньше при оглашении инвестрейтинга АСИ Самарская область вошла в десятку лидеров России, заняв 8 место по итогам 2020 года. А ведь еще в 2017 году мы были на 65 месте – фактически в аутсайдерах.

Это уже второй форум подряд, на котором Президент упоминает наш регион среди лидеров развития. В 2019 году на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин также отметил впечатляющую динамику роста инвестпривлекательности Самарской области.