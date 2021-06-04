Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре определили делегатов на всероссийские соревнования водителей трамвая
Протяжённость ремонтируемого участка автодороги 16 километров, от села Большая Глушица, на выезд, в сторону села Пестравка.
В регионе 16 километров транзитной дороги отремонтируют с применением технологии холодной регенерации
Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
На набережной Самары будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19 
Это уже второй форум подряд, на котором Президент упоминает наш регион среди лидеров развития.
Владимир Путин выделил «хорошую динамику» инвестразвития Самарской области
В Самаре заболели 35 человек.
В регионе подтверждены 69 случаев новой коронавирусной инфекции
Живайкин: Приоритетными окажутся те инвестиционные кредиты, которые будут создавать рабочие места и работать на благополучие российских семей.
Александр Живайкин прокомментировал выступление Дмитрия Азарова на ПМЭФ
Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка.
ПСБ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве
Программой празднования в этом году заявлен концерт национальных коллективов художественной самодеятельности.
В Самаре состоится чувашский национальный праздник «Акатуй»
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.27
0.01
EUR 88.75
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Владимир Путин выделил «хорошую динамику» инвестразвития Самарской области

4 июня 2021 16:20
60
Это уже второй форум подряд, на котором Президент упоминает наш регион среди лидеров развития.

Прямо сейчас во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ Президент страны подчеркнул значимость усилий регионов в условиях мировых испытаний ковид ограничениями.

Главным критерием назвал инвестиционную активность. Среди лидеров выделил и нашу Самарскую область.

Чуть раньше при оглашении инвестрейтинга АСИ Самарская область вошла в десятку лидеров России, заняв 8 место по итогам 2020 года. А ведь еще в 2017 году мы были на 65 месте – фактически в аутсайдерах.

Это уже второй форум подряд, на котором Президент упоминает наш регион среди лидеров развития. В 2019 году на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин также отметил впечатляющую динамику роста инвестпривлекательности Самарской области.

Теги: Акценты В центре внимания Владимир Путин выделил наш регион ПМЭФ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан.
03 июня 2021, 20:42
Правительство Самарской области и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве
Заключенное соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона и повышения качества жизни граждан. Политика
411
На ПМЭФ заключено соглашение о финансировании строительства обхода Тольятти и моста через Волгу.
03 июня 2021, 18:49
Дмитрий Азаров: «Президент оказывает поддержку проекту строительства обхода Тольятти и моста через Волгу»
На ПМЭФ заключено соглашение о финансировании строительства обхода Тольятти и моста через Волгу. Благоустройство
486
Важная новость - регион получит федеральную поддержку на строительство объектов, которые связаны с переработкой отходов.
02 июня 2021, 22:52
Виктор Кудряшов рассказал об итогах встреч и переговоров первого дня работы на ПМЭФ.
Важная новость - регион получит федеральную поддержку на строительство объектов, которые связаны с переработкой отходов. Экономика
634
В центре внимания
Это уже второй форум подряд, на котором Президент упоминает наш регион среди лидеров развития.
4 июня 2021  16:20
Владимир Путин выделил «хорошую динамику» инвестразвития Самарской области
53
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
4 июня 2021  13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
131
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
4 июня 2021  12:38
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
173
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
4 июня 2021  11:36
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
163
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
4 июня 2021  11:24
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
353
Весь список