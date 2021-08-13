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Президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа в Москве, передает ТАСС.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе российского лидера.

Последний раз Путин и Меркель проводили очные переговоры в январе 2020 года в российской столице. После этого лидеры неоднократно созванивались по телефону.

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала.

Фото: ТАСС