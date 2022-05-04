24

Президент РФ Владимир Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Отмечается, что космонавт-испытатель удостоен этой награды за "мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".

Помимо этого, Вагнер получил почетное звание летчика-космонавта РФ.

Иван Вагнер с августа 2012 года является космонавтом-испытателем Роскосмоса. 9 апреля 2020 года в 11:05 мск состоялся запуск с космодрома Байконур транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с членами экспедиции МКС-63 на борту. В состав экипажа вошли Вагнер в качестве бортинженера корабля, его коллега Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

22 октября 2020 года в 05:54 по московскому времени спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" совершил штатную посадку в расчетной точке на территории Казахстана. Продолжительность полета составила 196 суток.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС