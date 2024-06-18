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Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, сообщил корреспондент РИА Новости.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встретил у трапа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Они прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. Лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств покинул аэропорт.

В среду президент проведет переговоры, в том числе в расширенном составе, запланировано неформальное общение лидеров. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, они обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии.

Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.

Фото: pxhere.com