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Владимир Пронин: Очень важно, что большое внимание было уделено теме воспитания молодого поколения

21 апреля 2021 19:42
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Председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Самары о Послании Путина.

Председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Самара Владимир Пронин о Послании Президента России Владимира Путина:  

"Сейчас закончил просмотр выступления руководителя нашего государства Владимира Владимировича Путина. На мой взгляд, очень важно, что большое внимание было уделено теме воспитания молодого поколения. И действительно это то, чего в настоящее время не хватает. Он указал, какие  вопросы в первую очередь необходимо проводить в нашем государстве. Это действительно наша история, наше образование. Я думаю, что действительно, как выразился наш руководитель страны «это наше будущее».
У ветеранов первостепенная задача заключается в том, чтобы наша молодежь знала, изучала прошлое. Без прошлого нет будущего. А будущее – это наше молодое поколение. И наши ветераны, и ветераны города, и области, я считаю, что всегда как шли этим путем, так и будут добиваться того, чтобы наша молодежь была одной из самых лучших".

Теги: Послание Путин

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