Владимир Пронин: Очень важно, что большое внимание было уделено теме воспитания молодого поколения

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Председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Самара Владимир Пронин о Послании Президента России Владимира Путина:

"Сейчас закончил просмотр выступления руководителя нашего государства Владимира Владимировича Путина. На мой взгляд, очень важно, что большое внимание было уделено теме воспитания молодого поколения. И действительно это то, чего в настоящее время не хватает. Он указал, какие вопросы в первую очередь необходимо проводить в нашем государстве. Это действительно наша история, наше образование. Я думаю, что действительно, как выразился наш руководитель страны «это наше будущее».

У ветеранов первостепенная задача заключается в том, чтобы наша молодежь знала, изучала прошлое. Без прошлого нет будущего. А будущее – это наше молодое поколение. И наши ветераны, и ветераны города, и области, я считаю, что всегда как шли этим путем, так и будут добиваться того, чтобы наша молодежь была одной из самых лучших".