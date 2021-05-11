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Сегодня, 11 мая, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области, которое состоялось в режиме видеосвязи. Было рассмотрено и утверждено 5 вопросов.

На рассмотрение кабинета министров был представлен отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области за 2020 год. Директор фонда Владислав Романов отметил, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с областным законом «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в который дважды вносились изменения в связи с корректировкой параметров бюджета ТФОМС.

Фактически бюджет ТФОМС в 2020 году исполнен по доходам в сумме более 42 млрд. рублей, или 99,6% от утвержденных законом назначений. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 8,8%. Основным источником формирования доходов бюджета ТФОМС в 2020 году (также как и в 2019 году) являются безвозмездные поступления, доля которых в общем объёме поступлений составила 99,7%.

Бюджет ТФОМС по расходам за 2020 год исполнен в сумме более 42 млрд. рублей, что составляет 99,5% от объема расходов, утверждённого законом «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесённых изменений). Произведённые ТФОМС в 2020 году расходы по сравнению с 2019 годом увеличились на 9,2%.

В расходах бюджета ТФОМС основную долю (96%) составили расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.

«Безусловно, положительный момент в том, что доходная часть фонда по сравнению с 2019 годом увеличилась более чем на 3 млрд. рублей. Это хороший показатель. Привлечены средства, в том числе, из резервного фонда Правительства. На 100% были исполнены субвенции, которые поступают к нам из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - подчеркнул Виктор Кудряшов. – Почти на 13% увеличились объемы поступлений из территориальных фондов других регионов за лечение больных на территории Самарской области. Дополнительный доход составил почти 78 млн. рублей. Это тоже очень хороший показатель, который говорит о востребованности и конкурентоспособности наших медицинских учреждений».

В то же время глава областного Правительства отметил, что продолжает сохраняться проблема финансирования медицинских организаций, которые оказывают помощь в борьбе с распространением Covid-19: «Нужно более активно добиваться по линии Территориального фонда возмещения расходов, которые понесли наши медицинские организации в прошлом году. Сейчас учреждения продолжают испытывать колоссальную нагрузку по оказанию помощи больным, по тестированию. Поэтому эту ситуацию нужно разрешать».

Планируются изменения в Закон Самарской области «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет». Врио министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин напомнил, что в марте прошлого года с целью стимулирования основных производственных фондов принят закон Самарской области «Об установлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций». Закон предлагает меры поддержки предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда» и организациям, относящимся к субъектам малого предпринимательства, реализовавшим инвестиционные проекты на территории Самарской области, основным видом деятельности которых является производство летательных аппаратов. В этом году ряд предприятий не смогли применить налоговый вычет из-за неправильного кода обоснования применения пониженной ставки. С целью исключения технической ошибки в закон Самарской области «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет» вносятся изменения.

«У нас есть очень амбициозная задача – обеспечить участие в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» к 2024 году не менее 169 крупнейших предприятий нашего региона. Сегодня уже 97 предприятий имеет статус участников этого нацпроекта. Понятно, что мы должны сделать условия участия более привлекательными для всех предприятий. Поэтому снимаются барьеры, которые приводят к необоснованным отказам получения этой меры господдержки», - сказал Виктор Кудряшов.

Далее законопроект будет направлен в Самарскую Губернскую Думу.

Также на заседании областного Правительства одобрены вопросы о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «Об обязательных требованиях, устанавливаемых нормативными правовыми актами Самарской области, и о внесении изменений в Закон Самарской области «О нормативных правовых актах Самарской области», о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов Сергиевский и Хворостянский.