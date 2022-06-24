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На мероприятии обсудили вопросы, напрямую касающиеся обеспечения дорожной безопасности на территории региона.
Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению БДД
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Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению БДД

24 июня 2022 19:31
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На мероприятии обсудили вопросы, напрямую касающиеся обеспечения дорожной безопасности на территории региона.

Сегодня в Самарской области состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого вице - губернатора председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

На мероприятии обсудили вопросы, напрямую касающиеся обеспечения дорожной безопасности на территории региона.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов довел до присутствующих состояние аварийности в губернии и перспективы выполнения расчетных  показателей национального проекта «Безопасные автомобильные дороги» в части снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же принимаемых в данном направлении мерах.

Кроме того, на заседании комиссии обсудили организацию автоматических пунктов весогабаритного контроля на территории региона и ход реализации перечня инженерных мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения Самарской области в нормативное состояние и снижение на них количества дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий.

Не остался без внимания вопрос по организованной перевозке групп детей автобусами. Начальник технического надзора областной Госавтоинспекции еще раз в своем докладе, напомнил правила организованной перевозки групп детей, требования к водителям и автобусам согласно действующим нормативным документам. И сделал акцент на запрет организованной перевозки групп детей в ночное время.

Итоговым вопросом для обсуждения стало регулирование пользования средствами индивидуальной мобильности на территории Самарской области.

Подводя итоги мероприятия, с заключительным словом выступил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Акценты

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