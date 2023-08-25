Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Преимуществами оплаты по факту (1/7) является отсутствие начислений за данную услугу в летние месяцы и исключение счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года.
В Самарской области 968 МКД перешли на оплату теплоснабжения по факту потребления
По традиции, старт и финиш Самарского марафона располагаются на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА.
В день проведения Самарского Международного легкоатлетического марафона в городе ограничат движение транспорта
Всем пациентам назначено необходимое лечение.
Диспансеризация помогла выявить болезни органов пищеварения у более 4500 жителей Самарской области
Строительство моста через Волгу идет по графику.
Виктор Кудряшов провел совещание по строительству Обхода города Тольятти с мостом через Волгу
Это не первый успех молодого борца. В июне 2023 года он стал бронзовым призером первенства России среди юниоров до 24 лет.
Студент Самарского политеха стал чемпионом по греко-римской борьбе
По итогам шести соревновательных дней в копилке 63 региона золотая медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе.
Студенты Самарской области принимают участие в Международном фестивале университетского спорта
Для оформления билетов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус.
Школьники и студенты на Куйбышевской магистрали смогут воспользоваться льготами на проезд в пригородных поездах
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.4
-0.04
EUR 102.47
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов провел совещание по строительству Обхода города Тольятти с мостом через Волгу

25 августа 2023 15:09
148
Строительство моста через Волгу идет по графику.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по строительству Обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, АО «КК «Обход Тольятти», АО ДСК «Автобан», руководство команды управления проектом АО «Дороги и мосты».

Реализация проекта находится в зоне особого внимания Губернатора и Правительства Самарской области. В ходе совещания было отмечено, что строительство моста и автомобильной дороги идут в соответствии с графиком, объект будет введен в эксплуатацию в срок – в 2024 году. В настоящее время его техническая готовность составляет 83%. На строительстве в настоящее время занято 1923 человека, задействовано 276 единиц техники, 27 плавсредств. Работы ведутся на всех 39 искусственных сооружениях, мостах и путепроводах.

Руководитель команды проекта «Тольятти» АО «Дороги и мосты» Дмитрий Кондаков сообщил о степени технической готовности мостового перехода: «По надвижкам пролетных строений – на левой стороне выполнено 12 стадий из 14, это 1681 метр из 1955. Следующая надвижка, предпоследнего пролетного строения, у нас планируется 27 сентября. По правому берегу выполнено 16 стадий из 23-х, это 1158 метров из 1696-ти. Следующая надвижка будет 26 августа. Мы на 100% укрепили и уположили берег на правой стороне. Шумозащитные мероприятия, которые заложены проектом по всему периметру, выполнены в полном объеме. Завершается устройство ледовой защиты, на 90% работы тоже выполнены».

В прошлом году строители столкнулись с трудностями, связанными с дефицитом и удорожанием металла, и как следствие, перебоями с поставками металлоконструкций на объект. Потребовалось дополнительное финансирование, поиск новых поставщиков, изменение логистических цепочек.  Ключевую роль в решении этих вопросов сыграла поддержка Правительства Самарской области

«В период сложностей с поставками металла вы очень нам помогли. Сейчас поставка металлоконструкций выполнена на 100%, тема металла закрыта полностью», — поблагодарил Дмитрий Кондаков.

Участники совещания обсудили устройство и размещение автозаправочных станций и других объектов дорожного сервиса на территории, прилегающей к новой магистрали. В настоящее время концессионер ведет переговоры с руководством нефтяных и газовых компаний о проектировании и строительстве таких объектов, земельные участки под них уже определены. Министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин сообщил, что, по итогам переговоров с представителями компания Яндекс, новая трасса скоро будет отображаться на картах информационной системы в сети Интернет и в сервисах навигации.

Виктор Кудряшов поручил отработать с ГИБДД вопросы организации движения, установки дорожных знаков и разметки.

 «Все вопросы, связанные с финансированием работ, решены. Прошу внимательно контролировать соблюдение графика строительства, в том числе искусственных сооружений, выполнения утвержденных нами контрольных точек. Необходимо ускорить взаимодействие по вопросам создания объектов дорожного сервиса: они должны начать работу одновременно с открытием движения по новой трассе», — поставил задачу  коллегам Виктор Кудряшов.

Напомним, масштабный проект получил поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального центра благодаря настойчивой работе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона последовательно отстаивает интересы региона на федеральном уровне. Убедительное обоснование строительства этого стратегического объекта на территории именно нашего региона, представленное Губернатором Самаркой области, помогло добиться положительного решения федерального центра.

Работы стартовали в декабре 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор.  Протяженность новой дороги составит 99 км. В настоящее время строительство трассы «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу в составе транспортного перехода «Европа – Западный Китай» является крупнейшим проектом, реализуемым на условиях государственно-частного партнерства, в стране.

Новая трасса позволит сократить время на поездку из Самары в Москву, снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, в разы увеличит инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», АВТОВАЗа, позволит открыть новые производства, создать новые рабочие места и даст дополнительный импульс развитию всего региона. Строительство моста через Волгу и трассы имеет большое значение для расширения международного сотрудничества, роста товарооборота с Китаем и странами Азии.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
129
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
25 августа 2023  13:26
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
132
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне
25 августа 2023  11:17
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
174
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
550
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
594
Весь список