Виктор Кудряшов провел совещание по строительству Обхода города Тольятти с мостом через Волгу

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по строительству Обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, АО «КК «Обход Тольятти», АО ДСК «Автобан», руководство команды управления проектом АО «Дороги и мосты».

Реализация проекта находится в зоне особого внимания Губернатора и Правительства Самарской области. В ходе совещания было отмечено, что строительство моста и автомобильной дороги идут в соответствии с графиком, объект будет введен в эксплуатацию в срок – в 2024 году. В настоящее время его техническая готовность составляет 83%. На строительстве в настоящее время занято 1923 человека, задействовано 276 единиц техники, 27 плавсредств. Работы ведутся на всех 39 искусственных сооружениях, мостах и путепроводах.

Руководитель команды проекта «Тольятти» АО «Дороги и мосты» Дмитрий Кондаков сообщил о степени технической готовности мостового перехода: «По надвижкам пролетных строений – на левой стороне выполнено 12 стадий из 14, это 1681 метр из 1955. Следующая надвижка, предпоследнего пролетного строения, у нас планируется 27 сентября. По правому берегу выполнено 16 стадий из 23-х, это 1158 метров из 1696-ти. Следующая надвижка будет 26 августа. Мы на 100% укрепили и уположили берег на правой стороне. Шумозащитные мероприятия, которые заложены проектом по всему периметру, выполнены в полном объеме. Завершается устройство ледовой защиты, на 90% работы тоже выполнены».

В прошлом году строители столкнулись с трудностями, связанными с дефицитом и удорожанием металла, и как следствие, перебоями с поставками металлоконструкций на объект. Потребовалось дополнительное финансирование, поиск новых поставщиков, изменение логистических цепочек. Ключевую роль в решении этих вопросов сыграла поддержка Правительства Самарской области

«В период сложностей с поставками металла вы очень нам помогли. Сейчас поставка металлоконструкций выполнена на 100%, тема металла закрыта полностью», — поблагодарил Дмитрий Кондаков.

Участники совещания обсудили устройство и размещение автозаправочных станций и других объектов дорожного сервиса на территории, прилегающей к новой магистрали. В настоящее время концессионер ведет переговоры с руководством нефтяных и газовых компаний о проектировании и строительстве таких объектов, земельные участки под них уже определены. Министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин сообщил, что, по итогам переговоров с представителями компания Яндекс, новая трасса скоро будет отображаться на картах информационной системы в сети Интернет и в сервисах навигации.

Виктор Кудряшов поручил отработать с ГИБДД вопросы организации движения, установки дорожных знаков и разметки.

«Все вопросы, связанные с финансированием работ, решены. Прошу внимательно контролировать соблюдение графика строительства, в том числе искусственных сооружений, выполнения утвержденных нами контрольных точек. Необходимо ускорить взаимодействие по вопросам создания объектов дорожного сервиса: они должны начать работу одновременно с открытием движения по новой трассе», — поставил задачу коллегам Виктор Кудряшов.

Напомним, масштабный проект получил поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального центра благодаря настойчивой работе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона последовательно отстаивает интересы региона на федеральном уровне. Убедительное обоснование строительства этого стратегического объекта на территории именно нашего региона, представленное Губернатором Самаркой области, помогло добиться положительного решения федерального центра.

Работы стартовали в декабре 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор. Протяженность новой дороги составит 99 км. В настоящее время строительство трассы «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу в составе транспортного перехода «Европа – Западный Китай» является крупнейшим проектом, реализуемым на условиях государственно-частного партнерства, в стране.

Новая трасса позволит сократить время на поездку из Самары в Москву, снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, в разы увеличит инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», АВТОВАЗа, позволит открыть новые производства, создать новые рабочие места и даст дополнительный импульс развитию всего региона. Строительство моста через Волгу и трассы имеет большое значение для расширения международного сотрудничества, роста товарооборота с Китаем и странами Азии.