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В понедельник, 14 ноября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.

Руководители министерств и ведомств традиционно обсудили вопросы, связанные с достижением целевых показателей в экономической и социальной сферах региона. Особое внимание было уделено освоению бюджетных средств и выполнению графика работ по вводу объектов социальной сферы.

Министр строительства Самарской области Николай Плаксин сообщил, что в 2022 году в Самарской области запланировано к вводу 16 объектов. В настоящее время шесть объектов уже введены в эксплуатацию: школа в г.о. Самара на 5 Просеке, три детских сада (один в г.о. Тольятти и два в г.о. Самара), ФОК Певческое поле в г.о. Тольятти и коллектор дождевой канализации «Орлов овраг (I этап)».

Продолжается реализация десяти объектов, семь из них – в рамках нацпроектов. Так, заканчивается строительство автодороги по ул. Алексея Росовского в жилом районе «Волгарь». Готовность объекта – 99%, ввод запланирован в начале декабря. Осталось выполнить переустройство линии электропередач.

Полностью построена автодорога в селе Лопатино муниципального района Волжский, 7 очередь, 3 этап. Готовность объекта составляет 100%, ввод объекта запланирован до конца ноября. Все строительно-монтажные работы завершены, ведутся пусконаладочные работы и уборка территории.

Почти на 75% построена лыжероллерная трасса «Чайка» в муниципальном районе Волжский. Ввод объекта запланирован в середине декабря. Сегодня здесь ведутся работы по устройству трассы и павильонов.

«Осталось не так много времени – буквально полтора месяца – для того, чтобы подобрать все «хвосты». У нас их немного. По многим важным направлениям, в первую очередь, это ввод в эксплуатацию социальных объектов, ситуация неплохая. Но по некоторым объектам есть вопросы, – отметил Виктор Кудряшов. – Это, например, ФОК в Смышляевке, где наблюдается отставание от графика производства работ. Этот спортивный комплекс мы строим «под ключ», строим чуть больше года, но я рассчитываю, что до конца года он будет введен в эксплуатацию. И в этом достаточно большом микрорайоне появится первый полноценный спортивный объект».

Также на совещании обсудили ввод в эксплуатацию нового корпуса детской инфекционной больницы, которая стоит на улице Шверника. «Есть определенные сложности с поставками оборудования, но они тоже решаемые, – считает председатель облправительства. – В самое ближайшее время министерства строительства и здравоохранения приступят к определению подрядчиков по оборудованию, которое на сегодняшний день имеется в наличии и соответствует требованиям по техническим характеристикам и цене».

На оперативном совещании рассмотрели важный вопрос, который региону удалось решить до конца текущего года, – это повышение доступности туристических поездок для школьников. В 2022 году Самарская область стала участником национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Наш регион вошел в число 18 субъектов Российской Федерации, которым предоставлена возможность принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов», в рамках которого в настоящее время организуются бесплатные туристические туры для школьников 5-9 классов.

В течение текущего года для решения задачи по организации бесплатных путешествий для школьников министерством культуры, а затем министерством туризма Самарской области была разработана региональная составляющая национального проекта.

Сегодня ребятам из общеобразовательных учреждений всех районов и городов области предлагаются туристические поездки в рамках государственных социальных сертификатов.

«Лучшие школьники, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве, имеют возможность бесплатно поехать в туры по Самарской области, посмотреть, чем богата наша природа, посетить промышленные предприятия, объекты культуры. На сегодняшний день программа успешно реализуется, и в ближайшее время количество маршрутов, которые будет предлагать областное министерство туризма, существенно расширится», – отметил Виктор Кудряшов.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов сообщил, что в рамках реализации регионального проекта до конца текущего года бесплатными поездками планируется охватить 7 611 школьников Самарской области. Председатель областного Правительства обратил особое внимание на необходимость строгого контроля обеспечения безопасности школьных туристических поездок.