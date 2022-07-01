Виктор Кудряшов: ситуация на рынке труда остается стабильной

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийской Межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

В заседании приняли участие представители Минтруда, Минфина, Роструда, ФНС и других ведомств, полномочные представители Президента в федеральных округах, а также главы регионов. В повестке – обсуждение текущей ситуации на рынке труда и хода реализации мероприятий, направленных на поддержку занятости. Рассматривалось также положение на рынке труда конкретных регионов Российской Федерации.

Первый вице-губернатор Самарской области доложил о ситуации с занятостью в Самарской области. «В регионе уровень регистрируемой безработицы находится на уровне 0,7%, и на 12 430 безработных у нас сегодня открыто более 41 тысячи вакансий», - отметил Виктор Кудряшов.

В то же время, сообщил председатель облправительства, власти региона держат на особом контроле показатели предполагаемого высвобождения работников и скрытой безработицы. В основном это сотрудники предприятий, связанных с «АвтоВАЗом» и производством автокомпонентов.

В области последовательно реализуется комплекс мер по снижению напряженности на рынке труда. Для сотрудников, находящихся под риском высвобождения, организована работа 34 консультационных центров, как на самих крупнейших предприятиях области (5 центров), так и на площадках центров занятости, организуется переобучение работников.

На отдельных предприятиях организовано временное трудоустройство, в котором уже приняли участие 26103 человека.

В целом на мероприятия по стабилизации рынка труда региону предусмотрена субсидия в размере 1,97 млрд рублей, их которых 1,95 млрд – средства федерального бюджета. Значительная доля средств направляется работодателям для организации выплат работникам в случае рисков высвобождения.

В совещании также принял участие генеральный директор управляющей организации от лица компании Электрощит Самара Владимир Шатунин. Он сообщил, что компания из-за кризиса с цепочками поставок столкнулась с задержками в поставках некоторых комплектующих, что стало причиной изменения режима работы предприятия. Кроме этого, Владимир Шатунин отметил меры государственной поддержки, используемые сейчас предприятием и коснулся темы предоставления компании государственных гарантий и льготных кредитов, а также поднял вопрос о возможности увеличения авансовых платежей заказчиками с госучастием.

«Несмотря на высокий уровень локализации продукции компании Электрощит Самара, мы испытываем определённые трудности, связанные с задержкой в поставках важных комплектующих. Как следствие, замедлились производственные процессы компании. Во время сегодняшнего совещания мы подняли ряд вопросов, касающихся возможных видов поддержки нашей компании и отрасли в целом, как со стороны государства в части предоставления гарантий, так и со стороны крупных компаний-клиентов в части увеличения авансовых платежей», - сообщил по итогам заседания генеральный директор управляющей организации от лица компании Электрощит Самара Владимир Шатунин.