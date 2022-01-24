Виктор Кудряшов: развитие Тольятти будет продолжаться

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В пятницу, 21 января 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал с рабочим визитом на строящихся объектах Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района Самарской области.

Первый вице-губернатор посетил площадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса с катком, бассейном и универсальным спортивным залом в микрорайоне «Певческое поле» Комсомольского района Тольятти. Еще год назад продолжение строительства было под угрозой – инвестор настаивал на своем видении проекта, «сокращенном варианте» комплекса.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство региона настояли, чтобы спортивный объект сохранил многофункциональность, в дополнение к средствам инвестора было направлено бюджетное финансирование. Теперь ФОК на Коммунистической – это комплекс из трех блоков общей площадью 10 000 кв. м, который будет включать в себя каток с искусственным льдом, взрослые и детские бассейны, а также универсальный спортивный зал, предназначенный для проведения игр в волейбол, баскетбол, гандбол и теннис.

«В Тольятти продолжается развитие, строятся и будут строиться новые социальные объекты, сегодня мы были на спортивном объекте - ФОКе «Певческое поле». Чуть больше года назад была угроза заморозки стройки, сегодня мы видим, что работы ведутся очень активно, завершение планируется на май текущего года, и уже летом люди смогут пользоваться бассейном, ледовым дворцом, спортивным залом. Сегодня нет финансовых вопросов, нет вопросов с организацией работ, фактически завершается отделка, поэтому я уверен, что этот объект уже скоро порадует горожан», - отметил Виктор Кудряшов.

Затем председатель Правительства осмотрел строящуюся школу в Автозаводском районе Тольятти на 1600 учебных мест. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование».

Будущая школа расположится в шести блоках общей площадью 8,5 тыс. кв. м. На территории образовательного учреждения будут организованы несколько функциональных зон: площадка для торжественных мероприятий, зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны. Проектом предусмотрены столовая на 800 мест, 25-метровый бассейн, несколько спортзалов и библиотек. На улице планируется построить стадион, баскетбольную, волейбольную площадки, а также площадку для отдыха.

«Мы находимся на площадке строительства самой большой, самой современной школы в Тольятти. Это очень интересный проект. Ввод этого объекта в эксплуатацию планируется в конце текущего года. Есть некоторое отставание от графика, поэтому мы сюда и приехали. Но сегодня все организационные и финансовые вопросы практически решены. Остались вопросы подключения к сетям, эта проблема становится характерной для Тольятти, будем с этим отдельно разбираться и искать решение. Уверен, что мы эту проблему решим, и школа будет введена в срок», - прокомментировал председатель Правительства.

Отступления от первоначального графика имеют объективный характер: изменилось законодательство, и проект здания необходимо было привести в соответствие с ним. Менять проект пришлось буквально на ходу.

«Не могу не отметить большую роль Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства области – благодаря им мы смогли в сжатые сроки изменить проект и получить заключение экспертизы», - подчеркнул глава Тольятти Николай Ренц.

Виктор Кудряшов сообщил о новых планах по строительству школы в Тольятти: «Уже в феврале мы планируем подписать концессионное соглашение на новый объект - это школа в 18 квартале Тольятти. Работы начнутся в этом году», - сообщил Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства оценил также степень готовности железнодорожной ветки, строящейся для обеспечения деятельности Особой экономической зоны Тольятти. Ее строительство находится на завершающем этапе, в настоящее время по пути уже курсирует пусковой поезд, который готовит ветку к открытию движения.

Виктор Кудряшов побывал на площадке логистического центра Магнитогорского металлургического комбината. Гигант российской металлургии создал в ОЭЭ Тольятти крупный производственно-логистический центр для нужд автопромышленности. Центр площадью более 30 тыс. кв. м стал первым объектом такого рода в России. Складская мощность площадки - 150 000 тонн. Произведенный в Магнитогорске металл будет доставляться и храниться именно на этой логистической площадке, откуда будет обеспечивать автозаводы страны металлопрокатом объемом от 500 000 тонн в год. Возведение здания центра уже завершено. Это крупнейший инвестиционный проект экономической зоны, который уже начал играть важную роль в ее дальнейшем развитии.

«Буквально на следующей неделе мы заключаем соглашение с новым инвестором особой экономической зоны, который будет работать вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Предприятие будет заниматься переработкой металла. Это новые рабочие места и новые инвестиции. Сейчас мы ожидаем очень большой всплеск активности инвесторов, которые работают с металлом, занимаются заготовкой, нарезкой, изготовлением различного рода изделий, все это будет размещаться здесь, в Особой экономической зоне Тольятти. И буквально через месяц в экспертизу зайдет проект создания сетей для третьей очереди ОЭЗ», - сообщил председатель облправительства.

Виктор Кудряшов провел в ОЭЗ совещание по завершению строительства железнодорожной ветки.

Затем первый вице-губернатор вместе с министром транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным отправился на место строительства моста через Волгу в составе обхода Тольятти и международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Строительство моста идет полным ходом и в зимних условиях. На возведении объекта (на всех этапах) задействованы 1700 человек, 448 единиц техники, 74 плавсредства, в том числе три судна ледокольного класса. В настоящее время работы ведутся на всех 26 опорах моста. Выполнена надвижка пролетных строений – двух на правом берегу и трех на левом. Уже построено 662 метра будущего моста, протяженность которого составит почти 3700 метров, уложена 61 тысяча кубических метров бетона.

В ходе рабочего блиц-совещания с подрядной организацией обсудили ход строительства, взаимодействие с поставщиками и ресурсоснабжающими организациями, оформление земель и другие вопросы.

После этого Виктор Кудряшов вместе с министром энергетики и ЖКХ Александром Мордвиновым отправился в Жигулевск и поселок Яблоневый овраг, который входит в состав этого городского округа. Здесь глава регионального кабмина осмотрел две котельные, модернизированные в рамках государственно-частного партнерства.

«Наш регион – абсолютный лидер в стране в сфере государственно-частного партнерства, и проекты, связанные с концессиями в сфере ЖКЖ - это наиболее популярная тема для концессионных соглашений. Уже более 20 у таких проектов у нас уже реализовано, а особенность этого проекта - в том, что здесь нам удалось привлечь значительные ресурсы из федерального бюджета, из Фонда реформирования ЖКХ. 381 миллион рублей сегодня привлечен на реконструкцию, а фактически на строительство трех новых котельных в Жигулевске. Устаревшее оборудование было заменено, сейчас здесь самое современное новое оборудование, и управляющая компания фиксирует значительную экономию по газу, электричеству и воде. Повышается надежность теплоснабжения потребителей, проекты очень успешные. Поэтому мы рассматриваем возможность привлечения дополнительных средств на модернизацию еще трех объектов здесь, в Жигулевске. Это позволит на долгие годы гарантировать бесперебойное снабжение населения и промышленных потребителей всеми видами энергоресурсов», - оценил результат реализации проекта председатель Правительства.

Котельные будут работать в автоматизированном режиме, без участия персонала.

«Что очень важно, население не почувствует в связи с модернизацией оборудования дополнительной нагрузки, связанной с ростом тарифов, они останутся на прежнем уровне, это станет возможным за счет экономии ресурсов», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В завершение поездки первый вице-губернатор провел рабочее совещание по социально-экономическому развитию городского округа Жигулевск и дальнейшим планам по модернизации котельных в рамках государственно-частного партнерства.

Фото: правительство СО