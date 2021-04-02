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Сегодня, 2 апреля, первый председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Главной темой совещания стало состояние аварийности на территории региона. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов рассказал, что по итогам прошлого года зарегистрировано 3240 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 319 человек погибло и 4146 получили ранения. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество происшествий и число раненых них людей снизилось на 13,6% и 15% соответственно. Число погибших возросло на 7%.

За три месяца 2021 года произошло 516 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 63 человека погибло и 685 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП и число раненых них людей снизилось на 35% и 34% соответственно. Число погибших возросло на 16%. Юрий Некрасов обратил внимание, что при этом количество ДТП с погибшими в этом году сократилось (с 44 до 32).

Главной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий с погибшими специалисты называют выезд на полосу встречного движения, среди других причин – нарушение правил расположения на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «Особую тревогу вызывает тот факт, что гибнут молодые люди. Причиной ДТП зачастую становится алкогольное опьянение. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой по ужесточению законодательства за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Этот вопрос мы обсуждали с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, в ближайшее время оформим законодательную инициативу, при которой на 5 лет будет увеличен срок лишения прав, а при повторных нарушениях, связанных не только с алкоголем, мы предложим увеличить срок дополнительно на 5 лет».

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей, по поручению Губернатора Самарской области управлением ГИБДД ежемесячно проводится анализ аварийности на территории области. По его результатам готовится расстановка нарядов ДПС в наиболее аварийных участках автодорог. В выходные дни проводятся усиленные мероприятия по выявлению водителей с признаками опьянения.

Важным направлением профилактической работы является система автоматизированного контроля за соблюдением правил дорожного движения. В настоящее время на территории области действуют 529 комплексов (497 стационарных, 32 передвижных). В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 15 комплексов. Юрий Некрасов вышел с предложением увеличить это количество до 30. Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил региональному департаменту информационных технологий и связи изучить вопрос, сделав оценку дополнительных расходов: «Система видеофиксации эффективна, она влияет на одну из главных причин ДТП – нарушение скоростного режима, позволяя на аварийно-опасных участках снизить остроту этой проблемы».

Члены комиссии обсудили реализацию мероприятий, включенных в региональный паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В 2020 году количество центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в городах с населением свыше 50 тысяч человек увеличилось с 5 (в 2019 году) до 17 (г.о. Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулевск, Чапаевск). Заместитель министра образования и науки Елена Пинская рассказала, что с этого года в губернии действуют 632 родительских патруля (2020 год – 587), которые регулярно проводят профилактические рейды. С 2019 года в регионе появилась современная мобильная «Лаборатория безопасности». Заместитель министра сообщила, что за три месяца этого года областным центром профилактики организовано 37 выездных занятий по теме «Культура на дорогах».

Паспортом федерального проекта «Безопасность дорожного движения» предусмотрен ряд мероприятий, касающихся технического оснащения подразделений ГИБДД. В прошлом году получено 85 патрульных автомобилей ДПС ГИБДД, 28 люксметров для измерения освещенности дорожного покрытия, 10 приборов для измерения коэффициента сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием и другое оборудование.

Также на комиссии были утверждены планы мероприятий по ликвидации очагов аварийности. Проведенный анализ аварийности показал, что по итогам 2020 года на автомобильных дорогах Самарской области зафиксированы 63 места концентрации ДТП - 7 на дорогах федерального значения, 15 - регионального и 41 - местного (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Волжский и Нефтегорский районы). По итогам 2019 года таких мест было 95.

«Меры, которые Правительство региона принимает совместно с управлением ГИБДД и муниципалитетами по обеспечению безопасности дорожного движения, дают определенный результат. По итогам прошлого года мы фиксируем снижение количество дорожно-транспортных происшествий в целом почти на 14%, в этом году на 35%. Мы наращиваем группировку средств фото и видеофиксации, системно занимаемся вопросами состояния дорожного полотна, существенно увеличили расходы на содержание региональных автодорог. По итогам прошлого года Самарская область - вторая в стране по результатам исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но понятно, что впереди очень много работы».