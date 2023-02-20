Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили ход реализации нацпроектов в регионе

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В понедельник, 20 февраля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации нацпроектов, специфику цифровой трансформации деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, работу органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на платформах обратной связи «Инцидент менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе», а также исполнение поручения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по строительству павильонов ожидания общественного транспорта в отдельных муниципальных образованиях региона.



О ходе цифровой трансформации в работе агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин. Министр отметил, что, в соответствии с региональной Стратегией цифровой трансформации отраслей промышленности, за министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области закреплены четыре показателя. Это доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих цифровой профиль, доля обращений за получением мер государственной поддержки через личный кабинет в электронном виде, доля земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены мероприятия по мониторингу их фактического использования; доля полей, сведения о которых содержатся в цифровом реестре использования земель сельскохозяйственного назначения.



По трем направлениям министерство по итогам прошлого года значительно перевыполнило планы. Так, в 2022 году доля сельхозпредприятий, которые обращаются за господдержкой и имеют профиль в сети Интернет, должна была достичь 20%. Фактическое значение этого показателя составило 45%. Похожая ситуация с показателем «Доля обращений за получением мер государственной поддержки в электронном виде»: план – 35%, факт – 45%. Планировалось, что процент земель сельхозназначения, в отношении которых проводится мониторинг их фактического использования, составит 70, однако фактически объем таких земель возрос до 93%.

Доля полей, сведения о которых содержатся в цифровом реестре использования земель сельскохозяйственного назначения, составляет 100% – таков и плановый, и фактический показатели.

Значения показателей на текущий год установлены еще более напряженные: так, процент сельхозпредприятий, заявляющих о получении мер господдержки через личный кабинет, должен увеличиться до 90.



Цифровая трансформация услуг, которые оказывает министерство сельского хозяйства, позволяет сделать процесс получения господдержки простым и доступным, а значит, напрямую влияет на рост показателей по многим направлениям развития АПК.

«Вопросы цифровизации сегодня – одни из наиболее важных и стратегических. Представители бизнеса, сельскохозяйственные организации активно внедряют цифровые системы управления, поскольку сегодня добиться успеха в этой сфере можно не только за счет грамотной организации работы на земле, но и за счет использования цифровых технологий. Мы видим яркие примеры успеха, большого роста оборота организаций, которые успешно осваивают эти технологии. В рамках Стратегии цифровой трансформации, которая утверждена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2022 году, мы проводим большую работу по всем сферам, которые курируют органы исполнительной власти, и сельское хозяйство не является здесь исключением. Мы установили здесь целевые показатели, и по абсолютному большинству направлений сегодня они исполняются. В последние годы мы сделали существенный акцент на развитии мелиорации. Благодаря национальным проектам, поддержке государства, поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина этот процесс идет очень активно. Сегодня, благодаря цифровизации, мы можем оценить работоспособность мелиоративных систем, и планировать дальнейшее развитие этих процессов. Система электронного мониторинга земель позволяет выявлять неиспользуемые сельскохозяйственные земли и вводить их в оборот. Это дает дополнительные возможности для развития региона», – отметил Виктор Кудряшов.



На основе данных о ранее обрабатываемых, но неиспользуемых площадях органы местного самоуправления ежегодно формируют планы по вводу земель в оборот. В 2022 году было введено 29 тысяч гектаров земель, в 2023 году запланирован ввод свыше 30 тысяч гектаров. В целом с 2018 года в оборот дополнительно было введено 130 тысяч гектаров.



Участники совещания отдельно обсудили исполнение поручения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по строительству павильонов ожидания общественного транспорта в отдельных муниципальных образованиях региона. Острый для жителей Жигулевска, Отрадного, Кинель-Черкасс и Похвистнево вопрос прозвучал во время прямого эфира Губернатора региона в декабре прошлого года. Ситуация стала предметом разбирательства на одном из оперативных совещаний в Правительстве региона. Тогда Дмитрий Азаров поручил решить вопрос до сентября.

Главы муниципалитетов доложили о том, как идет выполнение задачи. В Жигулевске готовятся отремонтировать под эти цели готовое помещение. В Отрадном определен земельный участок, точки подключения к инженерным сетям. Здесь новый остановочный павильон планируют построить за счет средств бюджета. В Похвистнево и Кинель-Черкассах павильоны для пассажиров намерены взять в аренду.



«В нашей работе мы во многом ориентируемся на обращения граждан. Было много жалоб из четырех городов на отсутствие остановочного павильона, на некомфортные условия ожидания транспорта. Сегодня мы определили направления решения этих вопросов. Где-то это будет аренда существующих автостанций. Будет проведен ремонт, в том числе систем отопления, открыты новые билетные кассы. В отдельных муниципалитетах, в частности в Отрадном, рассматривается вопрос строительства небольшого здания автостанции. Там небольшой трафик, небольшой поток пассажиров. Но, тем не менее, создание модульного здания площадью порядка 50-80 квадратных метров также будет способствовать повышению удовлетворенности граждан организацией перевозок, людям будет удобно», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО