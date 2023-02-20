Я нашел ошибку
Главные новости:
В городском и областном турнирах студенты завоевали все три призовых места.
Студенты СамГТУ выиграли соревнования по программированию
Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше.
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Соберутся сильнейшие мотогонщики страны.
В Тольятти пройдет финал Кубка России по мотогонкам на льду
До конца февраля в муниципалитетах и в образовательных организациях проходит первый, массовый этап фестиваля.
В губернии стартовал зимний фестиваль ГТО
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
О ходе цифровой трансформации в работе агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин.
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили ход реализации нацпроектов в регионе
В результате ДТП водитель и четыре пассажира автобуса были госпитализированы
В Тольятти маршрутный автобус врезался бетонную опору моста
Потребности в том или ином наборе услуг связи постоянно меняются, и билайн поддерживает своих клиентов.
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0
EUR 79.61
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками
Военнослужащие из Тольятти стали серебряными призерами чемпионата ЦВО по армейскому рукопашному бою
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили ход реализации нацпроектов в регионе

20 февраля 2023 18:39
146
О ходе цифровой трансформации в работе агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин.

В понедельник, 20 февраля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации нацпроектов, специфику цифровой трансформации деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, работу органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на платформах обратной связи «Инцидент менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе», а также исполнение поручения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по строительству павильонов ожидания общественного транспорта в отдельных муниципальных образованиях региона.

О ходе цифровой трансформации в работе агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин. Министр отметил, что, в соответствии с региональной Стратегией цифровой трансформации отраслей промышленности, за министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области закреплены четыре показателя. Это доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих цифровой профиль, доля обращений за получением мер государственной поддержки через личный кабинет в электронном виде, доля земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены мероприятия по мониторингу их фактического использования; доля полей, сведения о которых содержатся в цифровом реестре использования земель сельскохозяйственного назначения.

По трем направлениям министерство по итогам прошлого года значительно перевыполнило планы. Так, в 2022 году доля сельхозпредприятий, которые обращаются за господдержкой и имеют профиль в сети Интернет, должна была достичь 20%. Фактическое значение этого показателя составило 45%. Похожая ситуация с показателем «Доля обращений за получением мер государственной поддержки в электронном виде»: план – 35%, факт – 45%. Планировалось, что процент земель сельхозназначения, в отношении которых проводится мониторинг их фактического использования, составит 70, однако фактически объем таких земель возрос до 93%.
Доля полей, сведения о которых содержатся в цифровом реестре использования земель сельскохозяйственного назначения, составляет 100% – таков и плановый, и фактический показатели.
Значения показателей на текущий год установлены еще более напряженные: так, процент сельхозпредприятий, заявляющих о получении мер господдержки через личный кабинет, должен увеличиться до 90.

Цифровая трансформация услуг, которые оказывает министерство сельского хозяйства, позволяет сделать процесс получения господдержки простым и доступным, а значит, напрямую влияет на рост показателей по многим направлениям развития АПК.

«Вопросы цифровизации сегодня – одни из наиболее важных и стратегических. Представители бизнеса, сельскохозяйственные организации активно внедряют цифровые системы управления, поскольку сегодня добиться успеха в этой сфере можно не только за счет грамотной организации работы на земле, но и за счет использования цифровых технологий. Мы видим яркие примеры успеха, большого роста оборота организаций, которые успешно осваивают эти технологии. В рамках Стратегии цифровой трансформации, которая утверждена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2022 году, мы проводим большую работу по всем сферам, которые курируют органы исполнительной власти, и сельское хозяйство не является здесь исключением. Мы установили здесь целевые показатели, и по абсолютному большинству направлений сегодня они исполняются. В последние годы мы сделали существенный акцент на развитии мелиорации. Благодаря национальным проектам, поддержке государства, поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина этот процесс идет очень активно. Сегодня, благодаря цифровизации, мы можем оценить работоспособность мелиоративных систем, и планировать дальнейшее развитие этих процессов. Система электронного мониторинга земель позволяет выявлять неиспользуемые сельскохозяйственные земли и вводить их в оборот. Это дает дополнительные возможности для развития региона», – отметил Виктор Кудряшов.

На основе данных о ранее обрабатываемых, но неиспользуемых площадях органы местного самоуправления ежегодно формируют планы по вводу земель в оборот. В 2022 году было введено 29 тысяч гектаров земель, в 2023 году запланирован ввод свыше 30 тысяч гектаров. В целом с 2018 года в оборот дополнительно было введено 130 тысяч гектаров.

Участники совещания отдельно обсудили исполнение поручения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по строительству павильонов ожидания общественного транспорта в отдельных муниципальных образованиях региона. Острый для жителей Жигулевска, Отрадного, Кинель-Черкасс и Похвистнево вопрос прозвучал во время прямого эфира Губернатора региона в декабре прошлого года. Ситуация стала предметом разбирательства на одном из оперативных совещаний в Правительстве региона. Тогда Дмитрий Азаров поручил решить вопрос до сентября.
Главы муниципалитетов доложили о том, как идет выполнение задачи. В Жигулевске готовятся отремонтировать под эти цели готовое помещение. В Отрадном определен земельный участок, точки подключения к инженерным сетям. Здесь новый остановочный павильон планируют построить за счет средств бюджета. В Похвистнево и Кинель-Черкассах павильоны для пассажиров намерены взять в аренду.

«В нашей работе мы во многом ориентируемся на обращения граждан. Было много жалоб из четырех городов на отсутствие остановочного павильона, на некомфортные условия ожидания транспорта. Сегодня мы определили направления решения этих вопросов. Где-то это будет аренда существующих автостанций. Будет проведен ремонт, в том числе систем отопления, открыты новые билетные кассы. В отдельных муниципалитетах, в частности в Отрадном, рассматривается вопрос строительства небольшого здания автостанции. Там небольшой трафик, небольшой поток пассажиров. Но, тем не менее, создание модульного здания площадью порядка 50-80 квадратных метров также будет способствовать повышению удовлетворенности граждан организацией перевозок, людям будет удобно», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
135
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
146
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
554
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
20 февраля 2023  10:38
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
559
В Самаре изменят движение 6 трамвайных маршрутов
19 февраля 2023  12:35
В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов
586
Весь список