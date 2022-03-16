Виктор Кудряшов принял участие в заседании комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Транспорт»

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15 марта 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в совместном заседании комиссий Госсовета по направлению «Промышленность» и «Транспорт», которое состоялось в режиме ВКС под председательством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Российской Федерации Игоря Левитина.

В заседании также приняли участие: губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин, глава Республики Бурятия, председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов, председатель комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, представители региональных и федеральных органов исполнительной власти, а также экспертного и бизнес-сообщества.

Игорь Левитин отметил, что сегодня основная задача состоит в том, чтобы в принимаемых Правительством мерах поддержки людей, отдельных секторов экономики и бизнеса были учтены в полном объёме специфика и потребности российских регионов.

В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время субъекты Российской Федерации столкнулись с ростом цен на сырьё и материалы, зависимостью от импорта, снижением покупательского спроса, логистическими ограничениями.

Участники заседания также обсудили меры, принятие которых необходимо в целях минимизации последствий санкций для российской промышленности и транспортного комплекса, в том числе вопросы восстановления логистических цепочек, предоставления льготных займов, субсидирования процентной ставки по займам на покупку и лизинг транспортных средств и оборудования, ускорения импортозамещения, поиска новых рынков сбыта.

В ходе совещания Виктор Кудряшов, в частности, поднял вопрос продолжения реализации крупнейшего инфраструктурного проекта в Поволжье – строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

«В настоящее время стратегическое значение объекта не вызывает сомнений. Готовность обхода на текущий момент составляет 45%, - сообщил Виктор Кудряшов. – К концу года, как мы планируем, она достигнет 75%, ввод намечен на 2023 год».