175

В среду, 8 декабря 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в совещании по проблемным объектам Самарской области, которое провел генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев. Встреча прошла в очном режиме, на площадке Фонда в Москве.

Наблюдательному совету Фонда защиты прав участников долевого строительства предстоит принять решение по восстановлению прав дольщиков еще 9 проблемных объектов Самарской области. Эти дома не были введены в эксплуатацию и в настоящий момент включены в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО).

По семи объектам, где пострадавшими признаны 255 человек, решение может быть принято Наблюдательным советом Фонда до конца 2021 года, по одному – в четвертом квартале 2022 года. Еще один дом субъект планирует отозвать и заниматься восстановлением прав граждан самостоятельно.

Всего по состоянию на сегодняшний день в ЕРПО включено 44 проблемных объекта региона. Пострадавшими по ним признаны почти 2,5 тыс. человек. Из них решения приняты по 17 объектам в отношении почти 2 тыс. пострадавших дольщиков: 11 объектов планируется достроить, по 6 – выплатить гражданам возмещение. «По одному из 6 объектов решение о выплатах было принято буквально на этой неделе. Это объект застройщика ООО «Мадеф». В ближайшее время сообщим о старте выплат. По остальным объектам выплаты уже идут, и 199 дольщиков из 315, по которым было решение о компенсациях, восстановлены в правах», – подчеркнул глава Фонда.

«Мы выстроили четкое и конструктивное взаимодействие с Фондом, в результате которого на сегодняшний день Наблюдательным советом уже рассмотрены 17 проблемных объектов региона. Если до конца года будут приняты решения по еще 7 домам, то совместными усилиями мы сможем восстановить права обманутых дольщиков 24 недостроев», – отметил Виктор Кудряшов.

Вопросы по восстановлению прав обманутых дольщиков находятся в фокусе постоянного внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с первых дней его работы в должности Главы региона. С каждым годом число объектов, по которым были удовлетворены права дольщиков, растет.

Фото: pixabay