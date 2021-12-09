Виктор Кудряшов принял участие в совещании по проблемным объектам Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящий момент объем инвестиций резидентов индустриальных парков региона превышает 21,5 млрд. рублей.
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
Состоялась рабочая поездка министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в Кошкинский район.
Армен Бенян посетил несколько объектов здравоохранения Кошкинского района
В Самаре в «МТЛ Арене» состоялось подведение итогов областного конкурса «Студент года».
Дмитрий Азаров: «У нас замечательные студенты, которые каждый год доказывают свои лидерство»
Выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом.
На российском сегменте МКС планируют изучить белки коронавируса
В рамках рабочей поездки в Прикамье председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил Пермскую художественную галерею.
Самый крупный региональный художественный музей России представит новые экспозиции в 2023 году в Перми
В селе Утевка построен и введен в эксплуатацию трехэтажный 12-квартирный дом.
В селе Утевка в новый многоквартирный дом до конца 2021 года переедут 8 семей из аварийного жилья
Делегации продемонстрировали процесс сборки наземных двигателей, двигатели для гражданской, транспортной и боевой авиации, вертолетные двигатели и специальную технику.
Михаил Мишустин и Игорь Комаров посетили завод двигателей «Пермские моторы»
Он будет размещен в ангаре военного учебного центра Самарского университета им. Королёва на Московском шоссе, 34. 
Самый популярный в мире вертолет прибыл в Самарский университет им. Королёва
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов принял участие в совещании по проблемным объектам Самарской области

9 декабря 2021 17:58
175
Защита прав участников долевого строительства – на контроле Фонда «ДОМ.РФ» и Правительства Самарской области.

В среду, 8 декабря 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в совещании по проблемным объектам Самарской области, которое провел генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев. Встреча прошла в очном режиме, на площадке Фонда в Москве. 

Наблюдательному совету Фонда защиты прав участников долевого строительства предстоит принять решение по восстановлению прав дольщиков еще 9 проблемных объектов Самарской области. Эти дома не были введены в эксплуатацию и в настоящий момент включены в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). 

По семи объектам, где пострадавшими признаны 255 человек, решение может быть принято Наблюдательным советом Фонда до конца 2021 года, по одному – в четвертом квартале 2022 года. Еще один дом субъект планирует отозвать и заниматься восстановлением прав граждан самостоятельно.

Всего по состоянию на сегодняшний день в ЕРПО включено 44 проблемных объекта региона. Пострадавшими по ним признаны почти 2,5 тыс. человек. Из них решения приняты по 17 объектам в отношении почти 2 тыс. пострадавших дольщиков: 11 объектов планируется достроить, по 6 – выплатить гражданам возмещение. «По одному из 6 объектов решение о выплатах было принято буквально на этой неделе. Это объект застройщика ООО «Мадеф». В ближайшее время сообщим о старте выплат. По остальным объектам выплаты уже идут, и 199 дольщиков из 315, по которым было решение о компенсациях, восстановлены в правах», – подчеркнул глава Фонда.

«Мы выстроили четкое и конструктивное взаимодействие с Фондом, в результате которого на сегодняшний день Наблюдательным советом уже рассмотрены 17 проблемных объектов региона. Если до конца года будут приняты решения по еще 7 домам, то совместными усилиями мы сможем восстановить права обманутых дольщиков 24 недостроев», – отметил Виктор Кудряшов. 

Вопросы по восстановлению прав обманутых дольщиков находятся в фокусе постоянного внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с первых дней его работы в должности Главы региона. С каждым годом число объектов, по которым были удовлетворены права дольщиков, растет.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
408
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
249
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
257
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
504
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
622
Весь список