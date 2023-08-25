Виктор Кудряшов предложил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения

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В четверг, 24 августа 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.



«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, очень важная и чувствительная. Наша приоритетная задача – сохранить жизни как можно большего количества людей. В целом ситуация улучшается, особенно по тем факторам, с которыми работаем с повышенным вниманием. Это ДТП, совершённые водителями в состоянии алкогольного опьянения, и наезд на пешеходов. Но, к сожалению, есть участки, где количество ДТП растёт. В этой связи прошу МВД России во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и главами регионов в двухмесячный срок сформировать “дорожную карту” мероприятий по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях», – сказал Марат Хуснуллин.



Вице-премьер подчеркнул, что в области снижения смертности в ДТП сделано уже много, но нельзя расслабляться, так как постоянно растёт интенсивность движения и количество автомобилей на дорогах. Кроме того, увеличивается количество людей, выбирающих автомобильный транспорт при совершении туристических поездок по России.